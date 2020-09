Reacciona Christian Nodal a video de Belinda con otro hombre: No sean enfermitos

La relación entre Belinda y Christian Nodal volvió a desatar todo tipo de comentarios luego de que la intérprete de Amor a primera Vista compartiera un video en su Instagram en el que aparece recostada junto a otro hombre que no es el cantante del regional mexicano.

Y pese a que Belinda aclaró de quién se trataba, las imágenes causaron revuelo y rápidamente surgieron todo tipo de especulaciones entre las que se señalaba que la también actriz ya había dejado a Nodal. "Aunque a veces nos peleamos, siempre serás mi hermanito, te quiero", escribió la coach del programa La Voz.

La actriz dejó en claro que se trataba de su hermano y no otra pareja sentimental, sin embargo, causó un revuelo en las redes sociales por lo que su novio tuvo que salir a defenderla. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, que Christian Nodal reiteró que uno de los jóvenes que aparece en el video junto a su novia es su cuñado Ignacio.

En las historias de Instagram Belinda compartió primero un video en que su amigo intentar matar moscos y arañas en la habitación donde están los tres. En otro de los clips, Belinda confesó que su amigo no dejó dormir a su hermano por lo que acompañó el video con lo siguiente: “Pobre Nachito, me dice que @natalejuancarlos no lo deja dormir nunca porque mata moscos todos los días hasta las 6 am”.

Ante la polémica que generaron los videos, horas más tarde Nodal tuvo que salir a aclarar la situación. “No sean , es mi cuñado”, comentó en Twitter. Pero a Nodal se le olvidó aclarar que el otro joven, Juan Carlos Natale, es amigo de Belinda. Hace un par de años, Belinda y Natale iniciaron su amistad e incluso se sabe que el joven renunció al partido PVEM para irse con Morena en el 2018.

Fue en ese entonces cuando Belinda mostró su total apoyo al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recientemente la madre de Christian acaparó titulares de diversos medios de comunicación luego de que el cantante compartiera unos filtros de unos tatuajes en su cara.

La mamá del cantante se mostró un poco molesta al ver que su hijo simulaba tener la cara llena de tatuajes. El filtro que utilizó Nodal no fue lo que más llamó la atención de sus fans sino la forma en que reaccionó su madre, quien al ver lo que estaba haciendo su hijo le pudo su mano en la cara y le dijo : «quítate esa chingadera, quitatela»

Pese a la reacción de su madre, el joven cantante insistió en colocar de nuevo el filtro en su cara y le dijo a su madre: «se me ve muy lindo mamá, cuando tenga mis tatuajes» a lo que respondió su madre «¡No, no, no, no!», mientras el decía «Sí, sí, sí sí, sí». Muchos de los fans han apoyado a la madre del cantante, quien dejó entrever que no le agrada mucho la idea de que su hijo se haga tatuajes.

Actualmente Nodal se encuentra en la mejor etapa de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal, pues su relación con Belinda le ha dado un empuje a su carrera e incluso en una reciente entrevista al progrma la Saga con Adela Micha no descartó la idea de casarse con la también actriz.

"Me voy a casar con ella... Yo creo que para el otro año ya... Para este año yo creo que ya hay anillo y para el otro año ya nos casamos'", dijo.

