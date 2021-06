Reacciona Aislinn Derbez a romance de Mauricio Ochmann

Luego de que hace unos días el actor Mauricio Ochmann confirmara su romance con la modelo, Paulina Burrola, Aislinn Derbez rompió el silencio y reaccionó a través de sus redes sociales. Fue a través de sus historias de Instagram que la hija de Eugenio Derbez aprovechó que su ex destapó su nuevo romance para compartir una profunda reflexión tras la polémica que ha generado la noticia.

Primeramente Aislinn Derbez compartió un pequeño video en el que se le ve jugando con su hija Kailani y su hermana Aitana, y posteriomente compartió una profunda reflexión, mensaje que muchos asociaron que era una indirecta a Mauricio Ochmann por su nueva relación.

"Que todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni 'alguien' en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino de otros y te quedará faltando. Suelta, no te persigas", se lee en la imagen.

Y aunque la actriz de La casa de las Flores no mencionó en lo absoluto al padre de su hija, los usuarios de las redes sociales echaron a volar su imaginación y aseguraron que estás palabras iban dirigidas al actor de El señor de los Cielos, pues era una forma muy educada de reaccionar al romance de Mauricio Ochmann y de decirle que no le afectó en lo absoluto su nuevo romance.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la hija de Eugenio Derbez momentos después compartió otra imagen en sus stories con el siguiente mensaje:

Uno de los mensajes de Aislinn Derbez.

"No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretensiones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás aparecerá".

Cabe señalar que el romance de Mauricio Ochmann con Paulina Burrola se dio en medio de una controversia en las redes sociales, pues han sido los usuarios quien se han dado la tarea de investigar desde cuando se conocen el actor y la ex concursante de Nuestra Belleza México.

Y aunque muchos aseguran que el protagonista de 'El Chema, desde hace tiempo ya tenía interés por Burrola, estando aún casado con la hija de Eugenio Derbez, hasta el momento el actor no ha manifestado nada al respecto.