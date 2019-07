Rayito desmiente versión de Lizbeth Rodríguez sobre infidelidad de Luisito Comunica

Parece que el hilo tóxico de la supuesta infidelidad de Luisito Comunica a su novia La Chule se ha temrinado aquí, todo gracias a que Rayito lo aclaró todo después de romper el silencio.

Debryanshow subió a sus historias de Instagram la versión real de lo sucedido en el video con Lizbeth Rodríguez, en el que se culpara a Luisito comunica de ser infiel y todo apunta que la realidad es totalmente diferente.

Para recordar, Liz leyó una conversación de Rayito en un grupo de youtubers que son amigos, ahí Luisito aparentemente decía haber estado con otra pero ¡no! en realidad el mensaje pertenecía a Rayito y no a su amigo.

Rayito dijo que no había mencionado nada al respecto de esta situación porque estaba harto de todo lo que se había dicho, además que ya no quería involucrar a sus amigos, pero no tuvo más opción que romper el silencio.

Ya estoy cansado de estar escuchando malos comentarios por algo que no es verdad, señala.

Rayito dijo que desconoce por qué Liz lo hizo de esa manera

Incluso dijo que desconoce por qué Liz sacó de contexto la conversación y con qué fin salió ese video, exponiendo algo que evidentemente no sucedió.

La conversación que leyó Lizbeth en el video y que tanto han estad compartiendo en memes, y todo esto, está mal la conversación.

Por si fuera poco, mostró la conversación original para comprobar que era él quien había dicho el polémico mensaje que leyó Lizbeth y señaló cómo sucedió todo.

Yo no sé realmente Lizbeth por qué sacó de contexto las cosas, y dijo Luisito el Pillo... la verdad es que no es así.

Ni yo vendí a mi amigo por 500 pesos, ni él le puso el cuerno a nadie, amigos, no crean cualquier cosa que vean en redes sociales.

Argumentando que no quería destar más polémica, señaló que no había dicho nada antes por estar ocupado con asuntos personales.