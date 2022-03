Rauw Alejandro hace el “show más grande” de su carrera en Ciudad de México

En su más reciente gira y vestido con una playera de la selección mexicana de fútbol y una máscara de luchador, en honor a México, el cantante Rauw Alejandro se despidió de la Ciudad de México, con un emotivo espectáculo lleno de pirotecnia, animé, perreo y pop, mismo al que calificó como "el show más grande" de su trayectoria.

"Es el show más grande mi carrera para que ustedes lo sepan", dijo al inicio del concierto Rauw quien a lo largo del evento mantuvo constante interacción con sus fanáticos mexicanos.

"Quiero que sepan que México es uno de los primeros países que apoyó mi carrera y les traigo mucha música del corazón", ahondó el cantante con gratitud desde el Arena Ciudad de México como parte de su "Viceversa" tour.

Lee también: Marjorie de Sousa aparece empoderada junto a famoso cantante ¿en nuevo proyecto?

Fuegos artificiales y llamas encendieron el último concierto del cantante en el país quien abrió con el tema "Dile a él" en medio de una ola de gritos seguido de canciones como "Caprichoso", "Enchule" y "Fantasías" que terminó de emocionar a los fanáticos en la primera parte del concierto.

Minutos antes de que el cantante se presentara en el escenario sonó "Candy" o "Saoko" de la cantante española Rosalía -su actual pareja- que prepararon el ambiente para recibir al puertorriqueño quien en temas como "Tattoo" bailó haciendo ademanes flamencos, e incluso canciones como "A Pale" de la cantante formaron parte de su show antes de cantar "Cosa guapa" y tiempo después tras gritar "¡Rosalía te amo!" cantó "Aquel nap zzz".

Lee también: Maribel Guardia no pierde el tiempo y luce delineadas curvas con ceñido outfit

A mitad del concierto, el cantante compartió escenario con el cantante De La Ghetto para el tema "T.T.I", además el reguetonero invitado tuvo un espacio como solista en el escenario que mantuvo la energía de los asistentes y otro de los invitados fue Marc Seguí con quien cantó "Tiroteo".

"Problemón" y "Algo mágico" desataron la euforia del público y Rauw encendió la temperatura al empezar a quitarse varias prendas al interpretar "Dream girl" con sensuales bailes, pero antes de que eso pasara algunos brassieres ya habían sido aventados al escenario.

Con la canción "Museo", los fanáticos lograron hacerle una sorpresa al cantante, pues el recinto se llenó de globos verdes, blancos y rojos en honor a la bandera de México para celebrar su último EP "Trap Cake vol. 2", lanzado en el 2022.

Durante el concierto no pudo faltar el característico paso que se ha popularizado en internet del cantante bailando en el suelo, ni las coreografías de Tik Tok por parte de los asistentes en canciones como "Todo de ti" o "Tócate", canciones que generaron la efusividad del público.

En junio del 2021 Rauw había prometido al público mexicano volver al país para dedicarles todo el mes de marzo y así lo ha cumplido al haber pasado por ciudades como Monterrey y Guadalajara.

El cariño de Rauw hacia México se fortaleció desde el inicio de su carrera pues el cantante ha declarado que fueron los mexicanos sus primeros fanáticos.

En el 2019 tuvo su primera presentación en un festival grande cuando pisó el escenario del Flow Fest, poco tiempo antes de convertirse en una estrella de talla internacional que incluso ha colaborado con cantantes como Selena Gómez.

De "Fantasías" lanzada en el 2019 a "Agua”, último tema que el cantante lanzó con Daddy Yankee, Rauw ha mostrado un amplio abanico de sonidos que van del reguetón más tradicional al pop, logrando así tener el reconocimiento internacional como uno de los artistas latinos más versátiles de la actualidad. EFE

Con información de Mónica Rubalcava MÉXICO MÚSICA/ Agencia EFE Ciudad de México, México / Fotografía Instagram Rauw Alejandro

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!