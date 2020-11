Raúl Araiza ya alistó su testamento tras muerte de Magda Rodríguez

Tras el repentino fallecimiento de Magda Rodríguz, productora del programa Hoy, el famoso conductor, Raúl Araiza confesó que ya preparó su testamento. El también actor reveló que como nadie tiene la vida comprada decidió dejar todo listo para el día que le toque partir de este mundo.

El conductor dee Hoy señaló que su amiga y productora, Magda Rodríguez tenía planes para realizar el día que murió (1 de noviembre) y para el futuro, por lo que pidió a las personas vivir el momento y el ahora y no hacer planes para el futuro. “Hay que vivir sólo por hoy. Magda tenía planes para despertarse ese domingo […] y no se despertó. ¿Qué nos deja? Sólo estas 24 horas y que Dios nos dé chance de levantarnos al otro día”, señaló.

“El Negro” Araiza señaló que ante la sorpresiva muerte de su jefa, él prefiere tener listo su testamento el cual está concertado con la madre de sus hijas. “Inevitablemente nos vamos a morir todos”, señaló el presentador. Magda Rodriguez falleció repentinamente el pasado 1 de noviembre a causa de un shock hipovolémico.

Raúl Araiza también se volvió tendencia en las redes sociales luego de presentar a su novia, María Amelia Aguilar, quien también es parte del equipo de Hoy. Aguilar es una psicóloga que tiene constantes participaciones en la matutino, sin embargo, el presentador no duda en presumir su amor en redes sociales.

Araiza y Aguilar se conocieron en el 2016, siendo compañeros del programa, de ahí surgió una linda amistad, la cual terminó por darse una oportunidad en el amor. Recordemos que el conductor se separó hace unos meses de Fernanda Rodríguez, mujer con la que había compartido su vida durante 24 años.

Raúl Araiza tuvo un desliz con la actriz Elba Jiménez, motivo por el que se especuló que su matrimonio llegó a su fin, y aunque el actor aceptó que este acontecimiento marcó un antes y un después en su relación con la madre de sus hijos, no fue eso lo que lo llevó a separarse de ella.

“Fue una cuestión pasajera, no como lo decía la revista, no tuve una relación de 10 años, ni fue mi amante, no, nunca, pero sí acepté la parte en la que tuve que ver y que me involucré, fueron 10 años de amistad (…) sí había un involucramiento, sí había sucedido y acepté lo que tenía que aceptar”,dijo en su momento.

Raúl confesó que su problema con el alcoholismo lo llevó a cometer actos de mal juicio por lo que decidió alejarse de las personas que amaba. “Yo estaba muy envuelto en la enfermedad y tenía actos de mal juicio y, ese, precisamente fue uno de ellos, pero yo no podía evadir lo que era evidente. Yo pedí perdón a mi familia, perdón por faltarles al honor, sobre todo a Fernanda, por haberla traicionado”.

Pese a la infidelidad, Fernanda y Raúl dicidieron darse una nueva oportunidad, sin embargo, después decidieron dar por terminada la relación.

“Regresamos y nos volvimos a dar la oportunidad, nos aventamos otros cinco años, que es mucho, volvimos a tener mucho éxito. ¿Por qué se terminó la relación?, porque yo me tenía que mover de lugar, sentí que ya no tenía cuerda, ella lo platicó conmigo, no hubo terceras personas, por eso di otro comunicado”, dijo.

Araiza confesó que su ex mujer fue su cómplice y que es una mujer fenomenal. “Fue una cómplice, fue fenomenal. Yo sí creo que fue un éxito nuestra historia, sucede que el tiempo cobra sus facturas, los hijos drenan a los padres, no hay tiempo para recuperar lo que se va perdiendo, por el desgaste, la monotonía, la costumbre y aunque se hacen intentos, en mi caso muy personal, creo que fue más digno el buscar horizontes (…) para mí, hubiera sido deshonesto quedarme sólo por quedarme”, finalizó.

