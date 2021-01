Raras zapatillas que Maribel Guardia usó con su vestido azul

A través de sus historias de Instagram, Maribel Guardia, compartió una imagen donde aparece impresionante con un vestido azul con botones en todo el frente, desde el pecho hasta lo largo del mismo con el que se ve radiante. Para la actriz de Televisa las zapatillas está vez no fueron su mejor opción, ya que son cubiertas con estoperoles o picos de metal que las hacen lucir un poco raras o fuera de lo comun, y sin mencionar que son de varios colores a la vez.

Aunque hay personas que dicen que Maribel Guardia abusa de los filtros que usa en las fotografías, hay quienes aseguran que es toda una dama, y no se deja vencer, ya cada día se le ve más renovada y segura de sí misma como si los años no pasaran por ella.

Maribel Guardia, cuenta con 61 años de edad y es una de las famosas más activas y seguidas en sus redes sociales en donde tiene más de seis millones de seguidores.

Maribel Guardia luciendo impresionante como siempre. Instagram Maribel Guardia

Maribel Guardia asegura que su cuerpo escultural es a base de ejercicio y una buena alimentación, ya que a su edad es muy fácil bajar de peso, y es por eso que pone una meta de no subir más de cinco kilos por que no está permitido. “Si te descuidas, luego son siete o más y al rato es incontrolable”, dijo la ex esposa de Joan Sebastian.

La actriz de Muchacha Italiana viene a Casarse aseguró que, en su juventud ella no se sentía bonita, y fue hasta que se coronó como Miss Costa Rica a la edad de 18 años que sintió que su belleza había cambiado. “Yo me sentía fea, cuando gané Miss Costa Rica no lo podía creer. Ese año del Miss Costa Rica no habían patrocinadores, entonces la gente anunciaba a las muchachas que veían bonitas a un canal de televisión”, contó la actriz de Corona de lágrimas a Suelta La Sopa.

Eso fue solo un brinco para que Maribel Guardia entrara al mundo de la fama en el año de 1978, cuando se postuló para competir en Miss Universo, concurso que fue celebrado en Acapulco, México, y aunque no logró estar entre las semifinalistas, los productores de televisión pudieron darse cuenta de su físico al igual que el público, por lo que ganó el título de Miss Fotogénica, y desde ahí se lanzó a representar a su país en Miss Mundo, donde quedó entre las finalistas y el productor de Televisa, Sergio Bustamante le propuso iniciar su carrera en televisión y ella aceptó la oferta.

Y desde entonces la guapa actriz y cantante ha robado los corazones de los mexicanos y los latinos siendo una de las famosas más queridas y admiradas no solo por su hermosura sino por su sencillez.