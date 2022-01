Ramsés Alemán temía que David Zepeda fuera engreído pero se topó con pared

Actualmente Mi fortuna es Amarte es una de las telenovelas más vistas del momento y el actor y conductor de televisión, Ramsés Alemán es parte de ella, por lo que recientemente confesó cómo ha sido compartir escenarios con el protagonista del melodrama, David Zepeda, quien en algún momento pensó que era una persona engreída y especialón pero se topó con pared.

Desde que se enteró que compartiría escenas y créditos con David Zepeda, Ramsés Alemán temió encontrarse con un actor engreído; sin embargo, notó que estaba lleno de cualidades. Su percepción cambió en las grabaciones de dicho melodrma porque descubrió que el galán de telenovelas es un buen compañero y amigo.

"Cuando me entré que iba a ser Zepeda el protagonista dije: '¡Ay, güey! A ver si no es muy 'especialón' porque no tenía idea cómo era. Yo me lo había encontrado en el 'call back' de los castings y se portó súper lindo desde los talleres y obviamente en las grabaciones", comentó Alemán, de 30 años.

"Ha sido un gran ejemplo a seguir, actoral y personalmente. Es una gran persona y me siento muy privilegiado de trabajar con él. Nos divertimos un montón, ya nos han regañado varias veces en la producción por estarnos carcajeando por algún chiste".

El conductor regiomontano compartió que David se ha vuelto su consejero.

"Me pide que sea paciente porque estoy padeciendo dos o tres cosas en mi carrera y me dice: 'Hermanito, todos pasamos exactamente por lo mismo. Son situaciones que uno se va haciendo telarañas en la cabeza'. Me escucha y me aconseja". En la producción de Nicandro Díaz, Ramsés da vida a Juanga, hermano de Chente (David Zepeda) y Pepe Pepe (Andrés Vázquez).

"Este personaje definitivamente está marcando mi carrera y me permite dar un paso enorme, estoy en un punto de mi carrera que todavía me falta aprender". Para lograr obtener el papel, el actor, quien lleva siete años viviendo en la CDMX, donde estudió actuación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, fue muy persistente, pues competía contra otros 15 talentos.

"Yo estuve insistiendo en la oficina del productor, llevándole mis fotos y les pedía que me dieran la oportunidad de castear, no sabía ni qué personaje había de mi perfil. Gracias a Dios me ofrecieron castear para Juan Gabriel con otros 15 chavos, después de cuatro pruebas me dijeron: felicidades, ya es tuyo el personaje".

