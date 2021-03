Rafael Amaya y la vez que reconoció que no tenía talento para cantar tras ser parte de Garibaldi

Muchos conocen a Rafael Amaya como el actor que encarnó a Aurelio Casillas en la telenovela de Telemundo ‘El Señor de los Cielos’, pero pocos lo recuerdan en su faceta de ‘cantante’ con la agrupación ‘Garibaldi’, ya hace muchos años.

Aunque su rol como el protagonista de ‘El Señor de los Cielos’, lo llevó a la fama internacional, Rafael Amaya fue uno de los integrantes del grupo musical ‘Garibaldi’, sin embargo, hizo una confesión que causó polémica al reconocer que no tenía talento para cantar.

Esa revelación la dio a conocer en 2017 para la revista TVyNovelas, en una entrevista en donde habló sobre los inicios de su carrera, confesando que no tenía talento para el conta, sin embargo, aceptó pertenecer a la agrupación, ya que era un paso importante para saltar a la actuación, que era lo que más le interesaba al actor sonorense.

“Pues no cantaba, fíjate. Me acuerdo de eso, que no cantaba. Garibaldi era un concepto coreográfico, visual y al último vocal. Era el concepto de unos tipos guapos enseñando el abdomen y bailando”, reveló el actor a la revista de espectáculos.

A pesar de que no fue una gran experiencia en su carrera, el intérprete de ‘El Señor de los Cielos’ mencionó que volvería a incursionar en una grupo como ‘Garibaldi’, pues fue gracias a ese proyecto que lo llevó a convertirse en lo que es ahora.

“Claro que lo volvería hacer, eso me llevó a donde me encuentro ahorita. No puedo pelearme con mi pasado, porque todo lo que hice me llevó a ser lo que soy ahora y estoy muy contento de haber pasado por esa etapa”, confesó.

El actor mexicano agregó que: “En ningún momento voy a ser despectivo con todo lo que hice en mi pasado, sobre todo con algo que me dio muchas cosas buenas. Ahí empecé mi carrera, me di a conocer y la empresa en que estaba me apoyaba mucho. Ya cerré esa faceta y estoy en otra”.

Aunque el ex Garibaldi, reconoció que no todos sus compañeros no camtaban al igual que él, pues había dos o tres que sí lo hacían, y lo hacían muy bien. También reconoció que lo que más disfrutaba de estar en el grupo era estar frente a más de 40 mil personas, ya que eso lo preparó para poder ser actor.

Rafael Amaya estuvo internado durante el último trimestre de 2020 en una clínica de tratamiento de adicciones, que lo tuvo alejado de la actuación, y se espera que este año regrese a la pantalla chica, aunque no se ha revelado en que proyecto podría ser, sus fans desean que lo vuelva a hacer en el personaje que lo lanzó a la fama en ‘El Señor de los Cielos’.