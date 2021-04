Rafael Amaya reaparece después de escándalo y busca novia

Luego de que se dijeran muchas cosas sobre él, y se manejara incluso una posible recaída en las drogas, el actor Rafael Amaya reapareció y aseguró que se encuentra muy bien y ¡hasta está en búsqueda nueva novia!

El matutino de Telemundo “Hoy Día” reprodujo un clip con el protagonista de “El Señor de los Cielos”, en donde apareció de un gran humor y bromeó sobre algunos de los rumores que han crecido a su alrededor en las últimas semanas, después que dejó la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez.

Es la primera vez que Rafael Amaya reaparece en televisión luego del escándalo que se desató por un video en el que el histrión luce, aparentemente, desorientado, lo que encendió las alarmas por parte de sus seguidores y personajes del medio del espectáculo.

“Las cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto que el otro, y no, pues aquí estoy y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al 100, mejor que nunca, muy feliz, muy contento, en todo este proceso he aprendido muchas cosas, a acercarme a mi familia, a Dios, a la gente que me quiere de verdad, a los que me conocieron antes de ‘El Señor de los cielos’”, comentó el actor.

Rafael Amaya reconoció que antes de obtener el papel que le ha dado fama internacional tenía siempre la aspiración de lograr un personaje importante, pero no se había dado cuenta todo lo que ello acarrearía para su vida.

“Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí, de eso se trata la vida, de aprender, y sigo aprendiendo”, continuó el actor mexicano, quien se sinceró y admitió que ya tocó fondo y ahora ya solo le queda ascender.

“He pasado por situaciones contundentes en mi vida que me han hecho entender los cuerazos de la vida. La verdad que yo no sé cómo estoy vivo ahorita pero me siento muy bien, muy contento, siento el calor del sol, escucho a la gente, es otro mundo, es muy diferente”, agregó el histrión.

Rafael Amaya también se dio tiempo para hacer felices a sus fans pues aclaró que está soltero, y no sólo eso, sino que está en búsqueda del amor, por lo que ya hay más de una apuntada para hacerlo feliz.

“Ocupo novia, estoy soltero. A ver dónde están las candidatas”, dijo y bromeó un poco. Con este video, Rafael Amaya dejó en claro que se encuentra bien de salud y está todavía en proceso de rehabilitación y tomándose su tiempo para sanar física y emocionalmente.