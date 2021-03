Rafael Amaya cumplió 44 años y al parecer no hubo festejo

Llegar a los 44 años parece ser algo que no le ha agradado mucho al actor Rafael Amaya, quien el pasado 28 de febrero llegó a esa edad, pero no hizo ninguna alusión a ello en sus redes sociales, por lo que no se sabe si hubo festejo o no.

De hecho, desde el pasado 19 de febrero el protagonista de "El Señor de los Cielos" no postea nada en su cuenta oficial de Instagram, lo cual podría deberse a que está completamente enfocado en su rehabilitación.

Antes de pensar en algún nuevo proyecto de televisión, todo parece indicar que Rafael Amaya prefiere estar bien, y tras salir del centro de rehabilitación, propiedad del exboxeador Julio César Chávez, se ha dedicado a pasar tiempo con amigos a quienes no veía tanto.

En su última publicación en Instagram, el actor de la serie de Telemundo compartió una fotografía con amigos y colegas, donde publicó: “Artillería pesada”. El post causó revuelo entre sus fans, quienes le dedicaron mensajes de aliento.

Entre las celebridades que reaccionaron a la publicación del histrión se encuentra la empresaria Sara Galindo, quien respondió en la misma red social con un “¡Arre! ¡Te adoro! ¡Welcome back! ¡Miss you!”; por su parte, la actriz Vanessa Villela le replicó “¡Qué gusto verte de vuelta, Rafa!”.

Otras famosas que le comentaron el post fueron las actrices Karla Carrillo, Verónica Montes, Sabrina Seara y Gala Montes, a quienes les dio mucho gusto que el protagonista de “El Señor de los Cielos” haya regresado a redes después de casi un año sin haber tenido actividad en Instagram.

Lo cierto es que el actor sonorense ha tenido meses complicados, pues luego de abandonar abruptamente su carrera de actor, buscó rehabilitarse de sus adicciones, por lo que fue a dar a la clínica propiedad de Julio César Chávez, quien ya ha apoyado a otros famosos en su recuperación anteriormente.

“Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, declaró el actor en su momento a la revista People en Español.

No obstante, después de pasar un tiempo en la clínica, Rafael Amaya salió para continuar con su rehabilitación fuera de ella, algo que preocupó a Julio César Chávez, quien temía que el actor tuviera una recaída al comenzar a retomar sus actividades.

Sólo el tiempo revelará si el originario de Hermosillo logra vencer sus demonios y puede volver al mundo artístico, de cualquier manera, su cumpleaños número 44 no pasó desapercibido para sus fans, que sin duda esperan el retorno del protagonista de “El Señor de los Cielos”.