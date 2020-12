RBD: éxito de Ser o Parecer, ¡su más esperado concierto virtual!

El pasado 26 de diciembre, fue sin duda, la fecha más esperada por los fanáticos de la banda de pop RBD, misma que ofreció un concierto virtual justo después de Navidad, que algunos integrantes anunciaron en sus redes sociales, desde el mes de agosto, cuando los sentimientos estaban a flor de piel por la situación del coronavirus que aún invade al mundo entero. Sin embargo, pese a que dos de sus integrantes no estuvieron presentes en la aventura virtual, el concierto ofrecido por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann ¡fue todo un éxito!

La icónica banda del género Pop que inició con la telenovela "Rebelde" (2004-2006), -producción de Televisa, a cargo de Pedro Damián-, se privó de la presencia de dos de sus integrantes como fue Alfonso Herrera y Dulce María, quienes acaban de debutar en el proyecto más importante de sus vidas como es el convertirse en padres. aunque Alfonso lo hizo por segunda vez.

El evento de la banda RBD, más esperado por más de 12 años desde que fue su último concierto presencial y con la agrupación completa, ¡fue un éxito!, pues aunque fue de manera virtual, RBD invadió de recuerdos a sus fanáticos con los temas más emblemáticos de su trayectoria como "Loco por tu amor" "Sálvame", "Ser o Parecer", "Rebelde", "Este Corazón", "Inalcanzable", entre otros, que sin duda, fueron todo un fenómeno al principio de la década de los años 2000 y que siguen siéndolo.

"Sólo los que vivieron el RBD pueden entender que este espectáculo fue un cariño en el corazón de los séptimos RBD's, fue un ejemplo de amor por la afición y respeto por la historia construida durante estos más de 15 años de historia", se puede leer en un post en el que la banda fue etiquetada.

Pese a que la banda no ha compartido parte de lo que fue su concierto de la noche del pasado sábado, que se pudo ver vía internet en varios países del mundo, conmovió a millones de fanáticos de la agrupación en todo el mundo.

Y aunque dos de sus integrantes más queridos no pudieron ser parte de "Ser o Parecer", nombre que recibió el concierto virtual de RBD, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, los recordaron y homenajearon cuando interpretaron su éxito "No pares".

Amor, sentimiento a flor de piel y consciencia, fue lo que la banda provocó en sus millones de fans que tuvieron la oportunidad de ver el único concierto que dio la agrupación, de acuerdo con Maite Perroni en una entrevista de hace algunas semanas.

Sin duda alguna, los RBD, llevaron al borde de las lágrimas a sus más fieles seguidores al recordar la época que fue un parteaguas con el antes y el después de la música pop en México con el lanzamiento de la banda, descubierta por Pedro Damián.

Para despedir el concierto, y al cuestionamiento sobre qué sigue para la banda, Anahí dijo que amarse y quererse siempre y seguir creciendo en alma, corazón, en recuerdos y en amor, que es más que una agrupación activa o no. Incluso hizo hincapié que para ella, sus compañeros son RBD, ya que forman parte de su vida.

Maité Perroni se sumó diciendo: "Nosotros no somos ex RBD, somos RBD y punto... Así es, ustedes, nosotros, for ever (siempre)".

Christian Chavez dijo: "Como decían, hasta que el último corazón rebelde, deje de latir". Mientras Christofer Von Uckermann agradeció a todos y como acto final, se fundieron todos en un emotivo abrazo.