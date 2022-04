Quiénes han sido los amores y dolores de cabeza de Erika Buenfil

Sin duda alguna, Erika Buenfil es uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana y durante su juventud le decía a más de alguna artista 'quítate que ahí te voy' con su belleza; razón por la que la famosa le llovieron galanes pero pese a que tuvo algunos galanes con ninguno llegó al altar como lo hemos visto en algunas telenovelas que ha participado.

El corazón de Erika Buenfil ha sido conquistado por diferentes hombres, quienes también se han convertido en un dolor de cabeza para ella. El primer amor de juventud de la reina del TikTok fue el cantante Óscar Athie, con quien tuvo su amorío desde los 16 años y años más tarde culminó.

Tras su fallida relación con el cantante, la estrella de televisión conoció tiempo después a Luis Miguel 'E Sol de México' con quien también tuvo un fugaz romance. Para 1988, el corazón de Erika Buenfil ya había sanado las heridas que habían dejado sus amores del pasado y justamente se involucró sentimentalmente con su compañero de la telenovela Amor en Silencio, Omar Fierro, con quien tuvo un fugaz romance que finalmente terminó en amistad.

“Cuando estuvimos en ‘Amor en silencio’ salimos dos o tres meses, estuvimos saliendo, pero de eso tiene mucho”, declaró en su momento la protagonista de Amores Verdaderos hace un tiempo. Sin embargo, no fue la primera ocasión que el amor en la ficción traspasó las pantallas, pues años más tarde Erika Buenfil tuvo la oportunidad de compartir créditos con Eduardo Santamarina en la telenovela Marisol, donde la pareja se enamoró en la vida real.

Sin embargo, ese amor se acabó cuando la telenovela llegó a su fin. “Sí, yo sí me enamoré de los protagonistas, no de todos. Con Santamarina sí, pero fue muy cortito, fue también como un flechazo y tan tan”, declaró la actriz durante una entrevista con Yordi Rosado.

Dentro de los amores y dolores de cabeza de Erika Buenfil, siguió Luis Miguel. Fue durante una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda que la famosa de 58 años confesó que conoció a El Sol de México en un concierto que él ofreció en Monterrey y fue ahí donde observó que su ex Oscar Athie, era uno de los músicos del cantante y en eso ella levantó la mano para saludarlo y Lus Miguel la vio.

La actriz manifestó que ese día el ex de Aracely Arámbula se puso en contacto con ella e incluso le hizo una invitación para verse, sin embargo, ella pensó que se trataba de una broma pero finalmente aceptó las invitaciones. “Se hizo una relación bien padre, me fue bien. Finalmente yo hago mi vida, él también la de él. Sé que algún día lo encontraré y me va a saludar con mucho cariño y yo a él, ya estamos señores los dos”, declaró la artista.

Tras haber vivido grandes experiencias y haber pasado decepciones amorosas, finalmente Erika Buenfil conoció a Ernesto Zedillo Jr., quien es el padre de su único hijo, Nicolás. La actriz reveló que el político comenzó a pretenderla y comenzaron a salir y sin planearlo ella quedó embarazada y desde entonces ella se ha hecho cargo de su hijo.

Actualmente la actriz no tiene una pareja pero no descarta la posibilidad de encontrar el amor, pues está consciente de que su hijo en algún momento hará su vida y ella se quedará sola. “Sé que Nicolás se va a ir, que va a volar y no le quiero cortar sus alas, tiene que enamorarse, casarse o viajar o irse a estudiar fuera, no sé qué vaya a decidir en su vida y no quiero que vaya a estar encerrado conmigo cuidando a su mamá. Ya veré yo quién me cuida”, comentó la famosa.

Cabe mencionar que Erika Buenfil reveló que aunque tuvo muchos amores del medio artístico, ninguno fue su gran amor, pues su corazón lo llenó por completo un hombre que no pertenece al medio del espectáculo. “El amor de mi vida fue un cuate canadiense que yo publique muy poquitas cosas con él. Fue una de mis mejores relaciones que se llama Luke. Una relación formidable con él, pero se regresó a Canadá, no creía en el matrimonio, no quería tener hijos”, compartió durante una entrevista con Flor Rubio.

