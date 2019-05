Si no has visto el episodio final de Game of Thrones, lo mejor será que pares de leer aquí. Después de años de espera, los fanáticos de Juego de Tronos tuvieron respuesta a la pregunta que más nos hacía ruido: ¿Quién se quedó con el Trono de Hierro?

Game of Thrones comenzó a emitirse en 2011 y se colocó como una de las favoritas, pero en el trayecto los favoritos para ocupar el Trono de Hierro fueron cambiando y nos confundiamos porque de momento no se concretaba un ganador, entre herencias, amoríos y el poder.

Quién se quedó con el Trono de Hierro al final de Game of Thrones. Foto:HBO

Lo que nadie se esperaba es que el reino fuera reconstruido por uno de los personajes que jamás fue el favorito o al menos uno de los más alejados de la lucha. Pensamos que el Trono de Hierro sería ocupado por Jon Snow, el hijo de Jon Snow o Daenerys Targaryen, hija del rey Loco y al final ninguno de ellos lo ocupó.

En el último episodio para no hacer más spoilers, veamos quién fue el que se quedó con el trono luego de ocho temporadas de la historia que se basó en los libros de George R.R. Martin.

Bran Stark se quedó con el Trono de Hierro al ser nombrado Rey de los Seis Reinos, el Norte se independiza y Sansa Stark es nombrada la Reina del Norte.