Por la vida de Rafael Amaya, han pasado varias mujeres pero claramente no se han quedado, por lo que muchos se preguntan ¿Quién es la novia de Rafael Amaya en la vida real?, quien será la afortunada que se quede con el amor del actor de Telemundo, que por el momento se encuentra un poco alejado de la televisión.

La última pareja sentimental que se le vio al actor fue con Angélica Celaya, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela Alguien te mira, y con quien duró cinco años, misma que terminó por que le fue infiel con el también actor Matt Ryan, y se separaron en 2015 a casi nada de llegar al altar.

Hasta el día de hoy no se ha confirmado ninguna novia por parte de Rafael Amaya, ya que se encuentra en recuperación, después de estar internado en la clínica de rehabilitación del ex boxeador Julio César Chávez, “Baja el Sol”, por su adicción a las drogas y al alcohol.

Angélica Celaya interpretó a Jenni Rivera. Instagram

Rafael Amaya estuvo tres meses internado, y el ex boxeador Julio César Chávez, aseguró que a su llegada, tenía un comportamiento psicótico, creyéndose el señor de los cielos, mismo que le fue aminorando al pasar de los días.

Después de interpretar al legendario Aurelio Casillas en la famosa serie de “El Señor de los Cielos”, fue que Rafael Amaya, pidió ayuda a su Mánager Karem Guedimin y a Roberto Tapia, quienes tomaron la decisión de internarlo.

Rafael Amaya. Instagram Rafael Amaya

"Ya no me caso y estoy celebrando todas las demás bendiciones que me da la vida", comentó Amaya después de su rompimiento con Celaya.

“Estoy muy feliz, muy tranquila, balanceada, realmente disfrutando esta etapa donde me puedo enfocar [al] cien por ciento en mis personajes, al cien por ciento en mi familia, mis amistades, a ser feliz y a hacer memorias, que era lo que más quería”, dijo por su parte Angélica Celaya.

“Cinco años de relación si duele, dejar de ver a una persona que amaste tanto, pues si duele, no salió bien y pues borrón y cuenta nueva y salir adelante”, fueron las palabras de Rafael Amaya en una entrevista para Suelta la Sopa sobre su separación de Angélica Celaya.