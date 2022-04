¿Quién es el papá de Angela Iturrioz?, hija de Karyme Lozano

Pese a que la actriz Karyme Lozano fue una de las que, después de obtener varios personajes protagónicos en las telenovelas, se ha alejado de los melodramas desde hace tiempo, sigue siendo recordada por su participación en las mismas, pero además, por haber tenido una hermosa hija de nombre Ángela, cuyo padre es Aitor Iturrioz, pero quién es él?

Aitor Iturrioz es un actor que en la década de los 90's brilló en la televisión gracias a sus participaciones en decenas de telenovelas, pues fue uno de los que más cotizados de la época. No obstante, su actuación en los melodramas de Televisa se han visto cada vez más alejados uno del otro y su último fue "Por Amar Sin Ley" (2018) pero también actuó en la bioserie "Silvia Pinal, frente a ti" (2019), dando vida a Rogelio A. González.

O "El Bienamado" (2017) en la piel de Timoteo, "Muchacha italiana viene a casarse" (2014-2015) como Ramiro. En 2021, el padre de la guapa chica Ángela Iturrioz, y ex esposo de Karyme Lozano, también volvió a los melodramas de TV Azteca, con "Un día para vivir" (2021) como Chucho.

De semblante serio y apariencia varonil, el actor quien destacó por sus participaciones en "Clase 406" o "Rebelde", en algún momento de su vida le apostó al amor con la también actriz Karyme Lozano, quien le dio una hija, misma que hoy tiene por lo menos 21 años de edad. La pareja estuvo casada por tres años, de 1999 a 2002.

Aunque más tarde, Aitor Iturrioz tuvo una relación con la cantante Paola Cantú, quien formara parte de las filas de Garibaldi, aquel grupo noventero de música mexicana, en versión rítmico. Regina, fue fruto del amor entre el actor y la cantante en 2004, por lo que su segunda hija debe tener aproximadamente 17 años.

Aitor Iturrioz es un actor muy selectivo con otros famosos del medio artístico; no obstante, una de las figuras con quien tiene una excelente relación es la también cantante Mariana Seoane. En su cuenta de Instagram, el actor comparte tanto proyectos personales como algunas fotografías de reuniones y proyectos con otros colegas.

Incluso, se ha dado el tiempo de compartir postales con algunos actores que ya han fallecido y con quienes compartió algún momento de su vida o algunos melodramas, entre ellos figuran Isela Vega, Carmen Salinas, o Cecilia Romo, Enrique Rocha, por citar algunos.

En agosto de 2021, el actor compartió una foto con Mariana Seoane, de la que se lee en la descripción: "Como siempre disfrutando de estar juntos, te amo hermana".

