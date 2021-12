Quién es Socarrás, el sobrino de Carlos Vives que conquistó en YouTube

Nuevos talentos de la música van y vienen y los más allegados a los famosos que tienen una carrera hecha en el mundo del espectáculo, no son la excepción como Socarrás, el sobrino del cantante colombiano Carlos Vives, quien tras despegar su carrera hace algunos años, ya ha conquistado al público a través de sus canciones cuyos vídeos se pueden ver en YouTube, plataforma en la que ha logrado más de medio millón de vistas. Pero, ¿Quién es Socarrás?

El cantante de origen colombo italiano ha llegado a México para enamorar a chicos y grandes; pues con un carrera en ascenso en varios países de Latinoamérica, Socarrás llega a la República Mexicana con su nuevo tema y videoclip, "Para Enamorar".

Pese a que sus orígenes son como los de Carlos Vives -colombiano de nacimiento, de raíces italianas-, Socarrás es internacional gracias a su música de ritmos latinos. El joven cantante creció en un hogar de la costa caribeña de Santa Marta, influenciado por las costumbres europeas de su familia materna.

Dicen que el talento se lleva en la sangre y tal y como el intérprete de "Canción Bonita" (2021) a dúo con Ricky Martin, Socarrás demostró gusto por la música de cámara desde niño, por lo que siempre estaba dispuesto a divertir a sus amigos cantando vallenatos y música de su tierra, la que lo vio nacer.

Posteriormente, el chico viviría con su corazón dividido entre Bogotá, Colombia y Lima, Perú, -ciudades que eligió muy acertadamente como "Hubs" para el inicio y despegue de su carrera musical como cantautor-.

"Pierdo la Cabeza", fue el exitoso tema que llevó a Socarrás a posicionar su música en las principales radiodifusoras de esos países, como las más sonadas. Incluso, durante su gira de conciertos (2018-2019), Socarrás deleitó con su talento, voz y ritmo, al multitudinario público que se concentró en lugares tan icónicos como la Plaza de Armas en la capital peruana y el emblemático Salinas Golf Club en Ecuador.

Y tras una carrera hecha por esos países latinoamericanos, Socarrás llega por primera vez a México con su tema "Para Enamorar", cuyo vídeo fue grabado en el estado de Puebla, México.

"Para Enamorar" es un tema escrito por él mismo; es un sencillo que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. Y es que, el joven artista llega a México con un sonido evolucionado e idóneo para ser un éxito y sentirse como artista local donde se presente.

El vídeo que fue grabado en la bella capital poblana, cuenta la historia de un 'carga cables' y eterno enamorado de una súper top model -historia no muy alejada de la realidad-; pues en sus inicios y al no recibir apoyo de los suyos, Socarrarás buscaba ganarse la vida trabajando en bodegas y cargando cajas para pagar sus primeros estudios musicales.

El clip de "Para Enamorar" se estrenó el pasado 11 de noviembre en las redes sociales de Socarrás y en plataformas digitales como YouTube, plataforma en la que ya tiene más de medio millón de vistas, lo que parece indicar que Socarrás ha llegado para quedarse.

En su cuenta de Instagram, el joven cantante, da cuenta de su paso por la música de ritmos latinos, por lo que se pueden ver más de un centena de publicaciones, entre las que destaca una en la que precisamente se puede ver al icónico Carlos Vives, anunciando el lanzamiento de su propio sello musical, desde octubre de 2019.

Mientras en la descripción se lee un agradecimiento especial por el apoyo del intérprete de "La Gota Fría" -éxito de los 90's-: "Tratando de conciliar el sueño. Perdí la cuenta de cuantas veces volteé la almohada. Rezaba como todas las noches agradeciendo a Dios por el día, pero este nunca se me va a olvidar en mi vida. Gracias por tus palabras y por tu apoyo @carlosvives #unetealoslocales #elrockdemipueblo #socarras @claudiaelenaoficial @carlosvives gracias por tanto".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!