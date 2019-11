Quién es Christian Serratos, la actriz que será Selena Quintanilla

Recientemente se dio a conocer que la actriz que interpretará a Selena Quintanilla, La Reina del Tex-Mex, en la serie de Neflix, "Selena: The Series", será Christian Serratos, a quien actualmente la vemos en la serie de zombies The The Walking Dead.

Neflix reveló que Christian Serrato dará vida a Selena Quintanilla en la serie, la cual es una producción para la pequeña pantalla que narrará la vida y carrera de la famosa artista latina. Christian Serratos es una actriz que nació un 1 de septiembre de 1990 en Pasadena, California, Estados Unidos.La actriz ha tenido importantes papeles en películas de éxito como la serie de de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned, en la cual interpretó a Suzie Crabgrass, en Crepúsculo dio vida a Angela Weber y a Rosita Espinosa en la serie de AMC, The Walking Dead.

Christian Serrato vive desde el 2014 con su pareja, David Boyd, quien es un cantante danés, con quien tiene un hijo llamado Wolfgang Serratos. El medio especializado Deadline había adelantado el pasado agosto que Serratos estaba en negociaciones para hacerse con este papel, pero hasta hoy Netflix no había confirmado oficialmente, por medio de un comunicado, el reparto de esta nueva serie.

Serratos estará acompañada en el elenco por Gabriel Chavarría, quien dará vida a A.B. Quintanilla, hermano de la artista y quien compuso y produjo gran parte de sus canciones. También aparecerá en esta serie Ricardo Chavira, que se encargará de interpretar en la ficción a Abraham Quintanilla, el padre de Selena.

Asimismo, Seidy López encarnará a Marcela Quintanilla, madre de la artista; mientras que Noemí González interpretará a Suzette Quintanilla, hermana de la legendaria cantante.

Finalmente, Madison Taylor Báez será la escogida para recrear a Selena cuando era una niña.

Figura y mito del género tex-mex, Selena, conocida como "la reina de la música texana", fue asesinada a tiros en 1995 por la presidenta de su club de fans cuando sólo tenía 23 años.

"Selena es una figura inspiradora que trasciende generaciones", dijo hoy Jaime Dávila, que es presidente y cofundador de la compañía Campanario Entertainment que está detrás de esta serie.

"En Campanario, siempre supimos que era crucial para esta serie encontrar a actores con la mezcla correcta de talento, carisma y pasión para honrar el legado de Selena y la historia de su familia", añadió.

Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, está involucrada como productora en esta serie.

Selena continúa siendo todo un icono entre la comunidad hispana en Estados Unidos, recibió en 2017 una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue objeto de una película biográfica titulada "Selena" (1997), que protagonizó una joven Jennifer López.

Con este nuevo proyecto, Netflix parece buscar un nuevo éxito musical tras el fenómeno de "Luis Miguel: la serie", una producción que, con Diego Boneta como protagonista, arrasó al relatar la vida y carrera del cantante conocido como "El Sol de México".