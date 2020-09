Quién era la pareja de Silvia Navarro

Y aunque ha Silvia Navarro no suele hablar de su vida privada, en el mes de mayo la actriz tuvo una charla con sus fans en donde reveló algunos detalles de esta. Luego de que en el 2019 se viera envuelta en una polémica en las redes sociales después de compartir una fotografía en Instagram en la que se le ve muy amorosa con una mujer, la actriz dio fin a las especulaciones de sus preferencias sexuales.

La protagonista de la novela Caer en la tentación descartó la posibilidad de que le gusten las personas de su mismo sexo. En aquel año, Silvia compartió la imagen en la que aparece en bikini junto a otra mujer, pero eso no fue lo que dio pie a las rumores de que le gustaban las mujeres, sino el mensaje que en aquel entonces escribió.

“Ella es @karbailando y nos amamos”, escribió Navarro.De manera casi inmediata, la publciación se llenó de mensajes. Mientras unos apoyaban las supuestas preferencias de la actriz otros la atacaron duramente e incluso se especuló que la mujer con la que aparecía en la imagen había sido la tercera en discordia en la relación de la actriz con el economista y ex directivo de Televisa, Gerardo Casanova.

Ante este escándalo, la actriz salió en su defensa y dijo: “Ahhh jijo, el revuelo que se armó… ahí les va: Es mi amiga, no mi novia… pero la amo", escribió. Se sabe que la protagonista de la telenovela Cuando seas Mía y el economista inciaron una relación en el 2012 y antes de que la famosa y su novio lo confirmaran públicamente, fue la revista TV Notas quien dio a conocer que la pareja tenía una relación.

Luego de unos meses de que se "destapara" su romance, la pareja presumió que esperaban a su primer bebé, al cual llamaron León y que actualmente tiene 5 años. Y el año pasado (2019) esta misma revista señaló que Silvia y Gerardo estaban separados, sin embargo, fue hasta el pasado mes de mayo que la actriz confirmó que estaba soltera.

Feliz feliz feliz Navidad �� pic.twitter.com/wukWjyoP1B — Silvia Navarro (@silvnavarro) December 25, 2015

Durante la transmisión en vivo la actriz de Mañana es para Siempre dio algunos detalles de su vida privada como estatus sentimental. “No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán y aunque no pues me lo echarán”, expresó.

En la charla la actriz confesó que nunca tuvo intenciones de ser madre, sin embargo, hoy en día disfruta al máximo a su hijo León, pues actualmente es su prioridad . "Nunca tuve intención de tener bebés", dijo. Así como la actriz respondió si tenía pareja en la actualdiad, también fue cuestionada sobre su hijo León a lo que dijo: "León está hermoso, está muy bien, está guapísimo, está creciendo mucho. Yo creo que cuando ya regrese a la escuela sus pantalones le van a quedar cortos porque se ha estirado mucho", dijo.

