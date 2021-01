¿Quién era Michelle Renaud en Rebelde?

Y aunque Michell Renaud debutó en la televisión cuando tan solo era una niña, en la telenovela Ángeles sin paraíso, su rostro se volvió más popular tras participar en la novela, Rebelde, proyecto de Televisa. En está novela juvenil, Michell Renaud tenía tan solo 17 años e interpretó el papel de Michelle Pineda.

Pese a que Michell Renaud entró como extra en la novela que marcó toda una generación, al paso de los meses, con su carisma y talento, la actriz logró ganarse un personaje en la historia. Y aunque no era una de las protagonistas Michel Renaud tenía apariciones divertidas con las que destacaban en las escenas.

Sus enfrentamientos con Roberta (Dulce María) y los piropos a sus compañeros de escuela hacían que las escenas en las que aparecía la protagonista de Quererlo Todo, fascinaran al público juvenil. Pese a su destacada y esporádica participación en Rebelde, la actriz no logró que está novela fuera un trampolín para el estrellato como muchos de sus compañeros que lograron darse a conocer a nivel mundial.

Y aunque sus incios como actriz fueron en Rebelde, la novia de Danilo Carrera asegura que le da mucha pena recordar cuando comenzó su carrera, pues si bien creció mucho en el proyecto, le avergüenza recordar cómo se veía en la pantalla y lo inexperta que era.

“A veces la veo y me da pena porque era muy jorobada y no se me entendía lo que decía, no había tomado clases; pero quitando mi trabajo, fue una gran experiencia”, declaró durante una entrevista.

“Entré como extra y de ahí me dieron un personaje. Fue increíble poder empezar con el pie derecho con Rebelde, que era la sensación del momento”, finalizó. La actriz de Televisa aseguró que a raíz de su personaje en la novela logró hacer una buena amistad con: Maite Perroni, Angelique Boyer y Dulce María.

Desde su participación en Rebelde, Michell Renaud tuvo otras ofertas de trabajo como “Llena de amor”, “Hijas de la luna” y “La reina soy yo”, en el cual fue la protagonista de la historia en dicho proyecto.

Recordemos que a principios del año pasado Michelle Renaud, se vio envuelta en una serie de conflictos que la pusieron en jaque, una de ellas fue su divorcio con Josué Alvarado, quien es el padre de su hijo Marcelo.

Fue mayo de 2018, cuando Michelle Renaud, dio por terminado su matrimonio con Josué Alvarado, el padre de su hijo, y a los pocos meses de su separación que empezó a salir con su actual pareja el actor, Danilo Carrera, quien desde entonces comparte momentos.

Michelle Renaud y Danilo Carrera se conocieron en el set de grabaciones de Hijas de la Luna, y aunque siempre negaron todo, fue evidente que en ese momento se dio el flechazo, fue hasta abril del 2019 que hicieron pública su relación.