Qué significa Que no panda el cúnico, frase del Chapulín Colorado

Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, esto en alusión a que escribía como Shakespeare, marcó el inicio de sus personajes más populares, cuyos nombres comenzaban con el dígrafo Ch. y uno de us personajes más icónicos con el que crecieron millones de niños de los años 80's y 90's, es el Chapulín Colorado, nombre proviene de una especie de saltamontes rojo conocido como chapulín.

Gracias a su genialidad y gran carisma, el finado actor, hizo lo que quiso con el lenguaje. Sus grandes ocurrencias iban de la mano de las formas de expresión más ingeniosas que en su época, causaron toda una sensación y que hasta la fecha, muchos niños que no crecieron con él en aquellas épocas, sí han sido partícipes de las peripecias del Chapulín Colorado.

"Así como digo una cosa, digo otra!", "¡Es que no me tienen paciencia!", "¡Más vale sólo, que mal que por bien no venga!", "Es de sabios, lo comete cualquiera", "¡Un error, se comete al equivocarse!", "¡Cría cuervos y te diré quien eres!", "Dime con quién andas y te sacarán los ojos", "No por mucho madrugar, jamás su tronco endereza" y "Árbol que crece temprano amanece más torcido", fueron frases que marcaron toda una época en la televisión mexicana desde hace cuatro décadas.

Pero "¡No contaban con mi astucia", "¡Síganme los buenos!" y una de las más recordadas, sin duda, "¡Que no panda el cúnico!", caracterizaban al personaje del Chapulín Colorado.

Pero, ¿qué quería decir con la frase ¡QUE NO PANDA EL CÚNICO!?

El Chapulín Colorado "era todo un héroe", y en ese sentido, él siempre busaba ayudar a los demás personajes cuando se veían envueltos en un problema cotidiano como quedarse encerrados en algún sitio, por ejemplo.

Y cuando se veían en un "callejón sin salida", de inmediato aclamaban la presencia del Chapulín con la frase de auxilio: "¡Oh!... y ahora ¿quién podrá ayudarme?" y de la nada salía el Chapulín diciendo: "¡Yo! ¡El Chapulín Colorado!, ¡No contaban con mi astucia!".

Y de ahí, miles de peripecias ocurrían como consecuencia de querer ayudar a quien lo necesitara...

Así, cuando los personajes entraban en pánico por cualquier situación, el Chapulín los calmaba diciendo: "Que no panda el cúnico", significando de manera correcta "Que no cunda el pánico".

El lenguaje era pues, lo que hacía un poco más divertido a este gran personaje encarnado por su creador Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).