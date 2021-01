¿Qué pasó entre Rafael Amaya y Fernanda Castillo?

Durante los cinco años que duró a serie del ‘Señor de los Cielos’ de Telemundo, Rafael Amaya y Fernanda Castillo fueron pareja, sin embargo, en la vida real los actores no se dirigen la palabra desde hace dos años que la producción culminó.

Aurelio Casillas y Mónica Robles Urdieta, personajes que mantuvieron una relación en el ‘Señor de los Cielos’, protagonizados por Rafael Amaya y Fernanda Castillo, pero al terminar el programa ambos actores dejaron de hablarse, sin una razón aparente.

Aunque cuando se le pregunta a la actriz Fernanda Castillo sobre el actor que da vida a Aurelio Casillas, ésta responde: “Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información.

Lee también: El pasado de Rafael Amaya antes de ser El señor de los cielos

La respuesta de la actriz revela que a pesar de que trabajaron tantos años juntos siendo una pareja en la serie, nunca llegaron a establecer una relación cercana ni de amistad, y todo se quedo solo en las grabaciones del ‘Señor de los Cielos’.

Aunque se dice que Fernanda Castillo no solamente le dejó de hablar a Rafael Amaya, sino que la actriz tampoco tiene relación con sus compañeros de staff de la producción y algunos otros miembros del elenco, incluso la ocasión en que sucedió un accidente durante el rodaje de una escena.

“Me acabo de enterar el fin de semana, pero no, pues no porque sé que además ninguno de la gente que yo conozco estaba grabando. Sé que a uno de los stunt lo conozco y siento mucho que le haya pasado eso, pero no, la verdad es que no tengo ninguna información, yo no trabajo ahí”, insistió.

Por un tiempo se desconoció el paradero y situación de salud de Rafael Amaya, ya que cuando se comenzó a rodar la última temporada de ‘El Señor de los Cielos’, el protagonista no apareció por ningún lado, levantando una serie de rumores sobre su problema de adicciones y consumo de alcohol.

Sin embargo, en entrevista con la revista ‘People en Español’, Fernanda Castillo expresó que en el transcurso de 2020, que sí extraña a Rafael Amaya con el que tuvo una muy buena química en las temporadas que estuvo trabajando para la serie.

“La verdad es que sí lo extraño. Hace mucho tiempo que no lo veo, desde que salí de la serie que no lo veo y que no tengo contacto y sí, sí lo extraño, es una de las personas que fue muy importante en mi vida”, confesó la actriz.

Agregó que cada que veía las escenas entre Aurelio y Mónica, se emocionaba mucho verlos juntos, al igual que trabajar con Rafael Amaya, con quien logró cosas increíbles, ya que los personajes construyeron una pareja que perdurará por mucho tiempo.

La actriz, después de la muerte de su personaje, se dedicó a otros proyectos tanto en cine como en telenovelas y en series televisivas y de streaming, en las que destacan: ‘No manches Frida 2’, ‘Cuidado con lo que deseas’, ‘La fan’, ‘Enemigo íntimo’ y ‘Monarca’.

Por su parte, Rafael Amaya, recientemente acaba de salir de una clínica de rehabilitación para recuperarse de su problema de adicciones, que lo ha alejado de su carrera como actor, por lo que el 2021 podría marcar su regreso.