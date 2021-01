¡Que modesta! Gabriela Spanic asegura que es bonita sin filtro

De nueva cuenta la famosa actriz, Gabriela Spanic vuelve a ser noticia al enviar un contundente mensaje a todas las personas que la critican por su rostro. Recordemos que la protagonista de la exitosa telenovela La Usurpadora de Televisa fue severamente criticada tras su caracterización de Paola Bracho.

Gabriela Spanic decidió recordar a uno de los personajes de la telenovela que le dio fama internacional, sin embargo, le llovieron las críticas. “Hay una controversia con mi rostro y con mis cosas… siempre las gentes que lucimos bien y estamos a la vanguardia siempre hay como una criticadera hacia mi persona y hacia mi físico y hacia mi rostro”, expresó visiblemente molesta la también modelo venezolana al programa Venga la Alegría.

Y aunque Gabriela Spanic aseguró que fue un experto quién la ayudó en su caracterización y que no usó filtros como se especuló en en redes sociales. “Este trabajo fue de un gran profesional, de Miguel San Román, me vine aquí a Guadalajara, el maquillaje ha evolucionado muchísimo y él es espectacular maquillando”, señaló.

La actriz venelozana también aprovechó las cámaras de Tv Azteca para expresar que su rostro y figura es natural, pues luce totalmente diferente debido a que ha bajado 14 kilos. “Nadie me ha visto en persona, porque ya son 14 kilos y medio que me quité en 5 meses de baile en Europa y la gente cambia y yo he sido linda siempre”, expresó.

Para finalizar Gabriela Spanic dejó en claro que su rostro es natural, pues no se ha sometido a ninguna cirugía estética para mejorar su apariencia, ya que solo se está basando en la alimentación y ejercicio.

“Diciendo que me puse botox, que me estiré, que me hice lo otro… ¡pura estupidez y media!, de verdad, me da risa, porque hay gente que sí está deforme y no dicen nada, pero bueno… me he enterado de todo lo que han dicho y es impresionante, no pueden ver a alguien espectacular o alguien bonito o un trabajo lindo de alguien que está a la vanguardia del maquillaje y que digan ese tipo de cosas sin saber exactamente lo que pasa… ¡qué lástima!”, finalizó.

