‘Que los Gucci sirvan de algo’: Andrea Escalona pide a Laura Bozzo que salde deuda fiscal

Ante la situación legal que tiene Laura Bozzo con la justicia mexicana, Andrea Escalona le mandó todo su apoyo a la presentadora peruana de televisión y le pidió que salde su deuda fiscal con las autoridades, con el fin de que esclarezca su situación y pueda resolver el problema en el que está metida.

En declaraciones para el programa “Fórmula dominical con Flor rubio“, la conductora de “Hoy“, matutino de Televisa, se pronunció sobre la problemática que tiene Laura Bozzo con las autoridades mexicanas, por lo que hasta el momento se mantiene escondida pues hay una orden de aprehensión en su contra.

Andrea Escalona conoce muy bien a la “Señorita Laura” desde hace algún tiempo pues incluso la peruana vivió en su casa, por lo que señaló que la estima y no le desea ningún mal, e inmediatamente le suplicó que pague su deuda fiscal y comience a arreglar el problema en el cual se encuentra inmersa.

Lee también: Él es el guapo hermano de José Ron que sueña con ser conductor

“Se le quiere y a nadie se le desea eso y menos a alguien cercano. Laura, no sé si mucha gente sepa, pero vivió en mi casa, vivió con Magda y este último año que nunca sabemos que iba ser fatídico, pero al final del día fue el último año de Magda, quien siempre le tendió la mano a Laura, y donde quiera que esté ya sabe que yo la quiero mucho y la veo y me pesa“, comentó Andrea Escalona en la entrevista.

La conductora de “Hoy” también se refirió al gusto que tiene Laura Bozzo por los artículos de diseñador, por lo que le pidió que vendiera alguno de ellos para poder saldar su deuda con el fisco y buscar una solución para resolver el proceso que se sigue en su contra.

Lee también: Livia Brito, luce curvas en atuendo amarillo desde un rincón

“La veo forrada en Gucci, entonces que los Gucci sirvan de algo, para venderlos, al final del día creo que los bienes sirven para apoyar los males. Yo no sé la situación económica de Laura, pero sí sé que fue una mujer que ganó dinero y creo que de alguna manera el vender las cosas podría solucionarlo”, agregó la hija de Magda Rodríguez.

Andrea Escalona consideró que los 300 mil pesos que había fijado la autoridad como garantía ante la suspensión provisional de la orden de aprehensión que pesaba sobre la peruana eran prácticamente muy plausibles y por ello se le hizo difícil de creer que Laura Bozzo no los cubriera.

“Los 300 mil pesos a mí me parecieron bastante elocuentes, y presentarse con el pasaporte y todo, no sé por qué no lo haya hecho, considero que quizá está mal asesorada, me atrevería a decir, porque yo hubiera hecho otra cosa, ojalá que me equivoque pero en todos tiene que caber la prudencia y decir ‘me estoy quizá equivocando’”, agregó la presentadora de televisión.

Por último, Andrea Escalona comentó que no ha tenido comunicación con Laura Bozzo desde que se desató este problema, sin embargo, reiteró que la línea de su teléfono está disponible para cuando ella decida hablarle y poderle aconsejar que salde su deuda y busque una solución lo más pronto posible a este proceso. Mira lo que dijo a partir del minuto 14 con 30 segundos.





Síguenos en