‘¡Qué hermosa eres!’: Carlos Rivera se rinde ante outfit de reina de Cynthia Rodríguez

Tras realizar un viaje juntos a España, la relación entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera parece más fuerte y madura que nunca y ya no dudan en expresarse su amor en redes sociales, algo que anteriormente no hacían para no exponer su noviazgo, sin embargo, la belleza de la conductora de televisión trae de cabeza al cantante, quien no se pudo resistir al verla con su outfit de reina y le lanzó un tierno piropo en Instagram.

La presentadora de “Venga la alegría”, matutino de TV Azteca, se lució con un vestido de transparencias con el que parecía toda una reina, mostrando tremendo piernón y dejando a todos con la boca abierta, incluido a su novio Carlos Rivera, quien se rindió a sus pies.

“¡Qué hermosa eres!” fue lo que escribió el cantante mexicano a Cynthia Rodríguez en la publicación que ella hizo en su cuenta oficial de Instagram, en la cual presumió un outfit de reina, desatando la locura entre sus fans y, por supuesto, en Carlos Rivera.

La ex académica suele compartir desde su cuenta oficial de Instagram fotografías en las que modela con distintos atuendos mostrando sus espectaculares curvas y esta ocasión no fue la excepción al posar con un vestido de transparencias en tono plateado, el cual estaba confeccionado con tela traslúcida y permitía ver su piel.

La prenda fue obra de la diseñadora Flor Campos y tenía una pronunciada abertura en la pierna izquierda y Cynthia Rodríguez no dudó en presumir pierna con este sexy detalle, mientras dejaba ver sus pies con unas zapatillas plateadas de tacón alto.

En la parte superior, la prenda tenía un bonito diseño en la zona del escote, permitiendo lucir los encantos de Cynthia Rodríguez, mientras que el atuendo se sostenía con tela traslúcida en los hombros, haciendo una especie de prenda invisible.

“Sólo aquí puedo ser seria”, escribió la cantante en su publicación en redes sociales, luciendo un peinado de raya en medio y aplacado en la parte de enfrente, pero suelto en la de atrás, además de unos aretes colgantes de plata, demostrando que tiene una belleza espectacular que hizo caer rendido a Carlos Rivera.

“¡Qué hermosa eres, por Dios!”, escribió el cantante en la publicación junto con un corazón rojo y rápidamente su comentario alcanzó miles de “Me gusta” y varias respuestas por parte de los fans de la pareja, quienes alabaron su relación, aunque algunos preguntaron por qué no la llevó a los Premios Billboard.

“¡Qué hermosos ustedes dos!”, “Los amo para siempre”, “Lo que me gusta de ellos es que su relación no la mezclan con el trabajo, por eso casi no hablan mucho de ellos”, “¡El anilloooo!”, “¡Qué belleza de novio eres!”, “¿Y anillo pa’cuándo?”, “Socio”, “Ya queremos boda”, “Sin duda alguna son una súper pareja. Me Encantan en verdad”, contestaron sus seguidores. ¡Mira la publicación!

