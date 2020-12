Qué fue de Sergio Basáñez tras éxito de Cuando seas mía

Sergio Basáñez es uno de los actores más famosos y reconocidos en el mundo del espectáculo, ya que se caracteriza por ser apuesto y talentoso de la televisión por lo que recordaremos un poco de su trayectoria como actor. Sergio Basáñez ha participado en diferentes ámbitos, ya que no so lo hemos visto en las telenovelas, si no también en el cine y en el teatro.

Por mencionar algunos de sus proyectos, pues cuenta con un innumerable repertorio de carrera artística, el actor ha participado en Mar de fondo, Aventurera y la exitosa telenovela que inmortalizó su carrera, Cuando seas mía de Tv Azteca. Sergio Basáñez compartió créditos con Silvia Navarro, otra de las mejores actrices que ha tenido la televisión mexicana.

Recordemos que Sergio Basáñez trabajó en más de una ocasión al lado de Silvia Navarro, con quién encajó tan perfecto para trabajar que se han reuniddo en diferentes proyectos en los cuáles han teenido mucho éxito.

En la actualidad, podemos ver a Basáñez, muy activo en sus redes sociales, ya que por ese medio, anunció la apertura de su nuevo restaurante donde ofrece comida italiana, al cuál llamó “MOMMA”, el cual está ubicado en el centro de San Miguel de Allende, y es él mismo quien lo atiende.

El actor de 50 años, Sergio Basáñez, se ve feliz en su nuevo proyecto, y es por ello que a cada segundo comparte en sus redes sociales fotografías invitando a sus seguidores a visitar el lugar, ya que le encanta ser el mismo quien atienda a las personas, y ofrecerles sus platillos italianos, que son sus favoritos.

Por cuestiones de la pandemia por COVID-19 y el escaso trabajo en la pantalla chica, el actor decidió lanzarse como empresario, su nueva faceta con la que interactúa más con su público, pues al ser él el que atiende personalmente el negocio, sus fans le piden la foto del recuerdo.

Sergio Basáñez en su restaurante momma. Instagram.

Sergio Basáñez pensó en abrir su propio negocio a causa de la falta de trabajo como actor, y se especula que fué motivado y apoyado por la también actriz, Margarita Gralia, su amiga, quien también vive en Guanajuato y cuenta con su propio negocio de churros.

Sergio Basáñez se ve feliz con su nueva faceta, administrando su propio negocio. “Esta es una nueva faceta en mi vida, se trata de un restaurante en San Miguel de Allende […] Aquí andamos preparando todo, se abre a la 1 y media de la tarde. Tenemos muchos turistas que están interesados en la vista de la ciudad, entonces tenemos una terraza que da a la Catedral”, señaló Basáñez.

Con esto queda en claro que querer es poder y Sergio Basáñez es la prueba de ello por lo que dijo: “Estaba con el ánimo muy bajo en mi casa, entonces mi socio me llamó y me dijo tenemos que abrir ya. Me dijo vente y lo echamos a andar. Esto me alentó mucho, ya estoy por acá y estoy aprendiendo de todo. Es un trabajo tremendo, atender a la gente, que la comida salga a tiempo, que se sirvan bien los tragos. He aprendido a valorar mucho a la personas que te atienden cuando tú eres el que está recibiendo el servicio”finalizó el actor.