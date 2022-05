Qué edad tenía Verónica Castro cuando pensaba tomar los hábitos y ser monja

Con una trayectoria muy importante en el cine y la televisión, Verónica Castro es reconocida internacionalmente por su trabajo, talento y belleza, pero muy pocos saben que en algún momento de su vida pensó en tomar los hábitos.

Durante su niñez y adolescencia, Verónica Castro no la tuvo fácil pues tras la separación de sus padres tuvo que atender a sus tres hermanos menores debido a que su madre consiguió un empleo de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras estudiaba y se ocupaba del lugar, la protagonista de “Los ricos también lloran” comenzó a acercarse mucho a la religión y desarrolló un gusto genuino y una vocación que la hizo considerar que su camino estaba en ese lado y ser monja, algo que le planteó a su madre, que no reaccionó como ella esperaba.

Verónica Castro recuerda qué edad tenía cuando le comentó a Socorro Castro Alva, su madre, que tenía intenciones de dedicarse a la iglesia e incluso reveló que ya tenía un hábito hecho por ella misma, pues en la escuela tomaba un taller de corte y confección y lo aprovechó para realizarse este atuendo.

¿Por qué quería ser monja?

En una entrevista que la actriz de televisión concedió a un programa en Estados Unidos hace algunos años dio a conocer los motivos por los que quería tomar los hábitos, además de señalar que su acercamiento a Dios y a la religión le nació desde pequeña y pasaba mucho tiempo en la iglesia.

La “Chaparrita consentida” admitió que de no haber sido actriz de telenovelas y cine hubiera sido monja y hasta la fecha cree que tenía la vocación para dedicar su vida a Dios, pero su madre no la dejó enrolarse con las franciscanas, como era su deseo cuando rondaba por los 15 años de edad.

“Siempre he sido mocha, ¿qué quieren que les diga? Antes de ir a la escuela pasaba a la iglesia, confesaba y comulgaba, y de ahí me iba. No es que ahora digan ‘ay, es que ahora resultó ser buenita’, no es que sea ‘buenita’, soy la misma hija de su madre. Yo daba catecismo y cuando me querían encontrar y no estaba en la casa, estaba en la iglesia”, comentó Verónica Castro.

“Desde muy chiquitilla iba yo a ser franciscana porque ya tenía hasta mi hábito y todo y mi mamá no me dejó”, agregó la protagonista de “Rosa salvaje” y ante la pregunta de si tenía vocación para ser monja, Verónica Castro no dudó y respondió firmemente.

“Yo sí, y nadie en mi familia, nadie rezaba, nadie iba a misa como yo”, mencionó la actriz que se hiciera internacionalmente famosa como Mariana Villarreal en “Los ricos también lloran”, quien ahora ya tiene tiempo para rezar y en sus redes sociales ha invitado a sus fans a hacer el rosario, por lo que no olvida que en algún momento estuvo a punto de tomar los hábitos y entonces su historia habría sido muy diferente. Mira el video a partir del minuto 3:30.

