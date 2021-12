Pueblo yucateco rinde homenaje musical a Armando Manzanero a un año de su muerte

Tras cumplirse un año de su muerte este 28 de diciembre, las canciones más emblemáticas del autor, intérprete, arreglista, actor y productor mexicano Armando Manzanero volvieron a florecer en su natal Yucatán, donde la Secretaría de la Cultura y las Artes y varios artistas le rindieron un cálido y poético homenaje musical en su primer aniversario luctuoso.

Desde el primer minuto, se escuchó una gran lluvia de aplausos, abundantes como su trayectoria de 70 años, como aquellos premios que recibió en todo el mundo, como las letras que enamoraron a generaciones de diversas épocas y que hoy cantaron a pleno pulmón: "Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar".

El Palacio de la Música, que desde su apertura en 2018 guarda una sala especial con el legado del maestro Manzanero, abrió sus puertas al concierto, atestiguado por su viuda Laura Elena Villa, sus hijos María Elena y Juan Diego Manzanero y varios nietos del autor de "Esta tarde vi llover" y "Adoro".

"Para los intérpretes, Armando Manzanero significa mucho por su obra que dio la vuelta al mundo y porque era generoso con la gente y artistas que se le cruzaban en la vida", contó a Efe Maricarmen Pérez Domínguez, compositora e intérprete conocida como la embajadora de la canción yucateca en Latinoamérica.

Antes de su participación con los temas "Llorando estoy", "Yo te recuerdo" y "Como yo te amé", la cantante dijo que el homenaje se suma a otros que se le organizan en el mundo, "pero como Manzanero es nuestro, este concierto es muy especial".

Las palabras de Pérez Domínguez fueron proféticas, ya que el tenor Eduardo Vázquez, el arreglista Alfredo Bolio, el pianista Mario Esquivel y el compositor Luis Pérez Sabido protagonizarán una noche donde también se desveló el retrato al óleo del compositor romántico más importante del siglo XX, que donó al Palacio de la Música el maestro Ermilo Torre Gamboa.

Cada uno puso su arte para que este 28 de diciembre volvieran a florecer temas como "Amanecer", "No sé tú", "Cosas como tú", "Contigo aprendí", "Somos novios", "Esta tarde vi llover", "Contigo aprendí", "Parece que fue ayer", "Yo sé que volverás", "Llorando estoy", "Yo te recuerdo", "Como yo te amé", "Te extraño", "No" y "Señor Amor".

Varios de esos temas, compuestos algunos hace más de 50 años y grabados por grandes de la música, como Frank Sinatra, Elvis Presley y Perry Como, siguen vigentes gracias a las grabaciones artistas contemporáneos como Luis Miguel, Alejandro Sanz, Carlos Rivera y otros.

Al final, los protagonistas del recital se unieron para interpretar una de las canciones más famosas en la carrera del compositor, que se interpretó en más de cinco idiomas: "Adoro".

También participaron el guitarrista Daniel Parra, el bajista Eduardo Parra, el baterista Manuel Canul, el percusionista Miguel Mañaná, el saxofonista Osmani Collado y el flautista Pepe Ballote, así como el conductor Edgar Fernando Cruz, uno de los productores radiofónicos de Manzanero.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, expresó a Efe, su más amplia gratitud "por todo ese hermoso mundo musical que nos legó Manzanero y que nos traslada a un viaje permanente de letras y melodías que permanecen en nuestros corazones". EFE

