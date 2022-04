Prueba de ADN confirma a Charles Stanley Gifford como padre de Marilyn Monroe

Seis décadas después de la muerte de la actriz estadounidense Marilyn Monroe, una prueba de ADN pone fin al misterio sobre su padre biológico y apunta que era Charles Stanley Gifford, de quien la artista sólo disponía de una foto, indicó este miércoles la publicación Paris Match.

La revista francesa se apoya en la investigación de François Pomès, autor del documental “Marilyn, la dernière verité" (Marilyn, la última verdad), y en el extracto del reportaje que se publicará completo este jueves señala que se ha recurrido a las últimas “proezas tecnológicas” en materia de secuenciación del ADN para confirmar las sospechas de la actriz.

El documental se difundirá en junio y Paris Match apunta que el equipo, francés, pagó miles de euros para comprar ocho pelos de la artista, de los que tres pudieron ser utilizados para descifrar ese misterio.

"En los años 50, cuando ella ya era famosa, Marilyn fue a ver a mi abuelo a Hemet, pero él rechazó recibirla. Hubiera sido tan fácil decirle: “Cariño, lo siento, me encantaría decirte que soy tu padre, pero te equivocas...”, apunta la mujer en ese extracto avanzado hoy.

La madre de la protagonista de “Los caballeros las prefieren rubias” (1953) trabajaba en el laboratorio de revelado de fotografías del que Gifford era el dueño y la artista sería fruto de un “affaire” entre ambos, pero la niña tomó el apellido de Edward Mortenson, con quien la madre estuvo brevemente casada.

Varios medios a nivel mundial apoyan la teoría y ahora el hallazgo circula a través de redes sociales a diestra y siniestra.

Con información de MARILYN MONROE / Agencia EFE París, Francia / Fotografía Instagram Marilyn Monroe

