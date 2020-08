Provoca Angelique Boyer que Fernando Termine su compromiso con Luisa en Teresa

La versión de "Teresa" (2010), producida por José Alberto "El Güero" Castro para Televisa, sin duda, ha sido la mejor versión para la mayoría de los seguidores de la historia de la mujer que hizo daño a los suyos para cumplir con sus objetivos personales.

Salir de la pobreza era su mayor anhelo y el intento, destruyó la vida de los que la querían, sus padres, sus amigos (los pocos que tenía), sus parejas, que fueron cuatro a lo largo de la telenovela y por supuesto a ella misma, sin tener la más mínima compasión ni sentimentalismos; pues los hacía a un lado para pensar con la cabeza fría y no tener remordimientos.

Mariano Sánchez (Aarón Díaz), Paulo Castellanos (Alejandro Nones), Arturo de la Barrera (Sebastián Rulli) y Fernando Moreno (Daniel Arenas), fueron los hombres que la quisieron y cuyo enamoramiento ella misma propició, quienes morían por tener su amor y pensaban en una vida junto a la hembra mala; sin embargo, pese a que en un principio los deslumbró la belleza de la mujer que más tarde se encargó de destruirles la vida, durante el transcurso del drama, ellos fueron descubriendo sus mentiras y las artimañas que utilizaba para "salirse con la suya".

Cuando Arturo pierde su cuantiosa fortuna y queda en bancarrota, le pone como prueba a Teresa irse a vivir a a la vecindad de donde la hembra mala salió para tener un estatus social mucho más alto, pues ya no podía seguirle dando la vida de lujos a la que ella estaba acostumbrada.

Teresa se indigna y le pide el divorcio a Alejandro en su departamento, donde luego de un momento de discusiones y reclamos entre uno y el otro, Teresa le echa en cara sus borracheras, sus celos -muy bien justificados- y la prueba de cambiar de nivel de vida. Cuando Arturo le pregunta que si es por otro hombre que lo va a abandonar, ella le dice que sí pero Arturo no se imagina que es con su mejor amigo, sino con Mariano el primer amor de Teresa-.

La hembra mala, le pide que la entienda, que ella no puede bajar su nivel de vida y aunque lo sigue amando, no puede seguir a su lado si no le puede seguir dando los lujos que ella quiere. Arturo se indigna al darse cuenta que ella sólo estuvo con él por dinero, cosa que nunca le va a perdonar. Le dice que no la quiere a su lado por interés y la saca de su departamento.

Por otro lado, Luisa (Fernanda Castillo), le pide perdón de Fernando por dudar de él a un día de su boda, pero para sorpresa de ella, Fernando le confirma sus sospechas y le dice que no puede casarse con ella porque no la ama, Luisa queda debastada en una trágina escena de desilusión y sin consuelo al descubrir que es por Teresa por quien la deja.

Mariano se encuentra en el elevador a Teresa, quien aún no sale del edificio en que tanto él como Arturo tienen sus departamentos. Mismo que le expresa que le duele ver que Arturo la haga llorar así, que todo hubiera sido tan diferente si ella lo hubiera aceptado en su pobreza, pero no supo esperar a que él se superara como médico y pudiera darle el nivel de vida que ella siempre había deseado tener; por lo que sugiere a la que fue su amor por mucho tiempo, que si ama a Arturo recapacite y defienda su amor; Teresa le dice que no se meta y se va.

Mientras tanto, Arturo ahoga sus penas en alcohol y como él sigue pensando que es Mariano por quien Teresa lo cambió, baja al departamento del mismo a reclamarle y a pedirle que le diga a Teresa que salga de donde está, pero en ese momento, Mariano le dice que no es por él por quien lo dejó, sino por Fernando.

