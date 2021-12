Heredera de una gran dinastía de la música regional mexicana, Ángela Aguilar se ha convertido en una figura a seguir en los últimos años, pues ha demostrado un talento nato y unas ideas muy claras pese a su corta edad, y ahora provocó polémica con unas declaraciones sobre el machismo en México.

La intérprete de “Dime cómo quieres” levantó ámpula al asegurar que “los mexicanos llevan el machismo en la sangre”, esto, durante una entrevista con el periódico El País, dando su punto de vista sobre uno de los temas más arraigados en la sociedad.

Desde antes de alcanzar la mayoría de edad, Ángela Aguilar ya acaparaba las cámaras de televisión y era un imán para la prensa, y ahora con sus declaraciones provocó polémica y tocó uno de los tópicos más sensibles de la sociedad mexicana al hablar abiertamente del machismo y asegurar que está en la sangre de sus connacionales.

Lee también: Danna Paola regresa a sus orígenes y le dice adiós al rubio: ‘Estoy de vuelta’

En la entrevista para El País, la cantante indicó que México es una nación muy rica en varias cosas pero “muy pobre en otras”, y señaló que en general el machismo está presente en la sociedad y es un patrón que se repite casi de manera cultural.

“México es una sociedad extremadamente machista, pero un machismo que está en la sangre de los mexicanos”, dijo la intérprete de “Ahí donde me ve” en su charla con la publicación, y lejos de retractarse, aseguró que hay muchos ámbitos en los que todavía se debe trabajar para mejorar como país.

Lee también: Ángela Aguilar paraliza los Latin Grammy con ajustado vestido de Jessica Rabbit

Ante la declaración de que “los mexicanos llevan el machismo en la sangre” hubo revuelo pues muchos indicaron que no todos son así y que no puede generalizar con una afirmación de este tipo, sin embargo, este es un tema que siempre ha estado presente en la sociedad.

Muy decidida para sus 18 años, Ángela Aguilar señaló que aunque hay cosas positivas en una nación tan grande como México, como las tradiciones, los valores y la familia, también hay muchos aspectos que deben cambiar, y se refirió específicamente a las niñas que son vendidas para contraer matrimonio en algunas regiones.

“He conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no sólo son los niños en las calles”, apuntó, además de considerar que para realizar un gran cambio no se necesita dinero, sino más bien crear consciencia.

“Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, consciencia sí y aprender a seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar, y el futuro son los niños y hay que dejarles uno bueno”, sostuvo, levantando polémica pues muchos no están de acuerdo con su visión de las cosas.

Síguenos en