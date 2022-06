Prince Royce graba nueva versión de su éxito Corazón Sin Cara para Amazon Music

El cantante neoyorquino 'Príncipe de la Bachata', Prince Royce lanzó en Amazon Music una nueva versión de su éxito "Corazón Sin Cara", de 2010, un tema que, según afirmó el compositor, "cambió su vida" y marcó igualmente "la de muchos fanáticos".

Prince Royce, de origen dominicano y con la bachata siempre como columna vertebral de su repertorio musical, vuelve a grabar "Corazón Sin Cara" por primera vez desde su lanzamiento en 2010, una nueva versión producida exclusivamente para la sección Amazon Original, según un comunicado difundido este miércoles.

El artista ha "reinventado" el original grabando todo desde cero con una guitarra principal, una segunda guitarra, un bajo, bongós, teclados, güira y "voces frescas", detalla el comunicado.

"Cuando Amazon me pidió que volviera a grabar una de mis canciones, supe que tenía que ser 'Corazón Sin Cara'. Es una de las canciones más importantes de mi carrera. Cambió mi vida y tantos fanáticos me han dicho que les marcó sus vidas para mejor", señaló Royce.

Con seis álbumes de estudio, 20 premios Billboard a la música latina y 13 nominaciones al Grammy Latino, entre muchos otros, el artista afirmó hoy que volver a grabar el tema, que versa sobre la autoestima y la apariencia en las chicas jóvenes ("ya me contaron que te acomplejas de tu imagen", dice el texto), "ha sido un proceso muy especial".

"La escribí en el metro cuando tenía solo 18 años sin saber lo que significaría la canción para tantos, por lo que grabar esta nueva versión de 2022 ha sido un proceso muy especial, haciéndola nueva y manteniendo su esencia original", matizó.

Los seguidores de Royce pueden escuchar ahora "Corazón Sin Cara" en la lista de reproducción Tierra Tropical, de Amazon Music, o simplemente solicitando el tema a "Alexa", en la aplicación de Amazon Music para iOS y Android, y en dispositivos habilitados para este software.

La versión original de Prince Royce de "Corazón Sin Cara" alcanzó el número uno en la lista Billboard Tropical Songs y en la lista Billboard Hot Latin Songs. EFE

Con información de PRINCE ROYCE / Agencia EFE Miami, Florida (EE.UU) / Foto Instagram Prince Royce

Diana Palacios Periodista

