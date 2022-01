Presumiendo delgada figura, Chiquis Rivera manda indirecta a familia por estar rifando

La polémica y a la vez carismática, Chiquis Rivera, se volvió a robar todas las miradas al enviarle una indirecta a sus tíos, Juan y Rossie Rivera luciendo un entallado vestido blanco con el que resaltó su delgada figura.

Fue a través de un live en Instagram que la intérprete de Mi Problema no se quedó callada ante las recientes declaraciones de sus familiares, esto después de que ella dijera que una persona muy cercana a Rossie había robado en las empresas de su madre, Jenni Rivera, por lo que no dudó en enviarles una indirecta mientras luce un ajustado vestido blanco con el que resaltó su delgada figura.

En el pequeño video Chiquis Rivera aparece acompañada de unos amigos mientras todos interpretan la canción Ovarios y bailan."Que alboroto traen conmigo, como les está calando, en el negocio de grandes la señora está rifando, ahí me traen de boca en boca, quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no ayan como quemarme, mientras me muero de risa. Sigalme dando más fama, yo los miro de acá arriba escucha decir a la ex de Lorenzo Méndez.

La famosa cantante acompañó el video con un mensaje en el que dejó claro que sí trabaja pero que también se toma sus ratos libres para divertirse en compañía de los seres que la quieren. "Trabajamos pero también sabemos cómo divertirnos #TeamThrive I love you guys @ominoemi @tonywonderhandsss @sirrickky @landoslays @makeupbygilly missing @richardbulltoro: @jonuelcabrera te quiero bebe!. #LosOvarios #ConDiosTodo", escribió Rivera junto al video en el que presume su delgada figura.

Cabe mencionar que la polémica entre la intérprete de Paloma Blanca y sus tíos y su abuela, Rosa Saavedra, comenzaron después de que el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny Lopez, solicitará cuentas a Rossie y Juan, quienes estaban al frente de las empresas de la fallecida cantante.

Y aunque Chiquis Rivera dijo que sus tíos habían hecho firmar un papel a su hermanos para no hablar del tema, Chiquis Rivera, aprovechó para hablar de la situación ya que ella no está incluida en el testamento. “Rosie dijo ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, comenzó diciendo la ex esposa de Lorenzo Méndez hace unos días.

Rivera dejó claro que ellos consideran que no le deben ninguna disculpa a nadie, pues sus hermanos estaban en todo su derecho de exigir cuentas.

"Mi abuelita me dijo a mi personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cag$d* el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”, inidicó la famosa.

Posteriormente, la hija mayor de Jenni Rivera expresó : “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

Y aunque dejó claro que su tía Rosie no robó como tal, no fue sincera y ocultó dicha acción, fue lo que hizo explotar a sus familiares quienes inmediatamente utilizaron sus redes sociales para dar su versión, razón por la que Chiquis Rivera les respondió muy a su estilo y presumiendo cuerpazo.

