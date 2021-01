Presume Irina Baeva lo que Gabriel no hizo con Geraldine Bazán

Desde que Irina Baeva y Gabriel Soto dieron a conocer ante las cámaras su amor, los actores de Televisa, han estado en el ojo del huracán, pues mucho tiempo se especuló que el histrión aún estaba casado con Geraldine Bazán cuando decidieron iniciar su romance, siendo la rusa la tercera en discordia en el matrimonio que duró 10 años.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Gabriel Soto, compartió una imagen donde le plantó un tremendo beso a la actriz rusa, y al pie de la fotografía le deja un mensaje con la leyenda “I Love You” (Te amo), a lo cual Irina Baeva no tardó en contestar un “My Bae” (mi amor).

Algo que ha caracterizado a Gabriel Soto e Irina Baeva es que siempre se muestran muy románticos en las redes sociales, por lo que muchos de los usuarios le han recalcaddo al actor, que muy pocas veces presumió a Gerladine Bazán con quien compartio 10 años de su vida y procrearon dos hermosas niñas de nombres, Elisa Marie y Alexa Miranda.

Gabriel Soto y su amor por Irina Baeva. Instagram Gabriel Soto

Irina Baeva siempre ha presumido tener a su lado a un hombre bueno que la hace sentir amada y protegida, por lo que siempre se lo deja saber a Gabriel Soto, y es que a pesar de que su relación no se dio en las mejores circunstancias, ellos no dejan que nada ni nadie les arruine su amor.

En sus redes sociales, la pareja siempre está compartiendo cosas íntimas, lo cual ha hecho que sus millones de seguidores siempre estén enterados de lo que pasa en su vida por medio de sus redes sociales. El último escándalo que enfrentaron como pareja, fue el reciente video íntimo que se filtró del actor, donde muestra todos sus atributos, y el cual se especuló que había sido grabado cuando aún mantenía una relación marital con Geraldine Bazán.

Irina Baeva y Gabriel Soto presumieron cena romántica.

"No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que, me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad", fueron las palabras del protagonista de “Soltero con hijas”, a través de un video que publicó en sus historias de Instagram.

La protagonista de “Me declaro culpable”, también fue atacada por los medios de comunicación de “Suelta la sopa”, quienes le preguntaron lo que opinaba el respecto del video íntimo que su pareja había protagonizado y el cual no había sido para ella.

En la entrevista que Irina Baeva dio ante los medios dejó en claro que su pareja tendría su apoyo en todo momento, ya que el video no había sido en su año y no tendría por que afectarle, y dijo que ella no era la más indicada para hablar del tema y pidió un poco de respeto para las hijas de su novio, ya que podrían salir afectadas, por la situación.

Gabriel Soto no terminó muy bien el año 2020, pero este 2021, a pesar de los escándalos decidió olvidarse de los problemas y se le vio muy contento al lado de quien dice ser el amor de su vida, disfrutando desde la comodidad de su lujosa residencia en Acapulco, con un mensaje que dejó en su cuenta oficial de Instagram para sus millones de seguidores.

“Comencemos este nuevo año con una mente positiva y un corazón amable #HappyNewYear # 2021 #soblesed #sograteful”, fue el mensaje con el que el protagonista de “Vino el amor”, recibió el nuevo año deseando a todas las personas un inicio con nuevos pensamientos.