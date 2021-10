Presume Gaby Espino cinturita pero la critican: "Esta plana por todos lado"

Luego de las duras críticas que recibió la actriz venezolana Gaby Espino por parte de su compatriota Alicia Machado por su físico, ahora la estrella de Telemundo vuelve a robar miradas tras resaltar su cinturita en un entallado outfit deportivo, sin embargo, le llovieron las críticas por su delgada figura.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz de 43 años posó frente al espejo con un entallado conjunto deportivo de color rosa, exhibiendo su delgada figura. Frente al espejo Gaby Espino complementó su atuendo con unos calcetínes blancos y luciendo su pelo suelto posando desde el gimnasio.

Desde hace unos meses la modelo venezolana ha impactado con su cambio físico, pues pese a que hoy en día luce una figura envidiable, mucho más definidad y delgada, gracias a que decidió cambiar de estilo de vida y enfocarse en el ejercicio y una sana alimentación, la famosa ha sido severamente criticada.

Su video generó toda una controversia en las redes sociales y pese a que muchos usuarios indicaron que era muy hermosa, les parecía que estaba muy delgada e incluso algunos coincidieron con la versión de Alicia Machado, quien aseguró que su compatriota parecía que estaba enferma.

"Muy flaca para su edad, se pasó", "Lo que esta es plana por todos lados", "Presume su cintura???..serán sus huesos...", "Dios mío que flaca parece enferma", "Muy buena cintura, pero ya no tiene piernas es un huesito, ella tenía piernas muy lindas", "Mujer con cuerpo de 10 años", "Nada por adelante nada por atrás nada por los lados", son algunas de las críticas que recibió la actriz venezolana.

Cabe señalar que no es la primera vez que Gaby Espino es blanco de las críticas por su cambio tan radical que ha sufrido en los últimos meses por lo que en más de una ocasión ha utilizado sus redes sociales para defenderse de todos aquellos que la atacan, asegurando que ella le gusta estar delgada.

"A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así", expresó la protagonista de Santa Diabla a través de sus historias de Instagram.

Pero no fue todo ya que Gaby Espino confesó que jamás nunca le han interesado las críticas, pues realmente nunca se podrá tener contentos a todos, por lo que consideró que lo importante es como la persona se sienta.

"Mucha gente [dice]: 'No, que estás muy flaca'. Pero cuando uno está gordo está muy gordo, cuando uno está flaco está muy flaco y aquí no importa eso. Aquí lo que importa es lo que tú sientas, o sea cómo tú te veas y cómo tú te gustes, así que no le paren bola a nadie", expresó.

