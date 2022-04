Preparan un documental sobre el icónico dúo de música urbana Wisin & Yandel

Un documental sobre el icónico dúo puertorriqueño de música urbana Wisin & Yandel, que destacará sus dos décadas de exitosa carrera y seguirá a los artistas durante su última gira, está en fase de producción y están próximos a estrenar el documental sobre su vida en 2023.

El proyecto abarcará la historia del dúo desde sus inicios hasta su álbum y gira de despedida, "La Última Misión", que comienza el 30 de septiembre e incluye 26 conciertos en Estados Unidos.

El documental será producido por Wisin & Yandel junto a Walter Kolm y Chris Duque, de WK Entertainment, y Andy Martinez, de Jak Entertainment, en asociación con Sony Music Latin, según el comunicado difundido el pasado miércoles por los productores.

Lee también: Lenny Kravitz presume paseo por las calles de la Ciudad de México

"Estoy emocionado de poder compartir la historia que comenzamos hace 25 años, una que puede servir de inspiración para muchos jóvenes de hoy. Ver parte de esa trayectoria en la pantalla grande ciertamente me llena de orgullo y me recuerda lo importante que es tener sueños", afirmó Wisin en la nota.

Para Yandel, tener la oportunidad de capturar su trayectoria en un documental permitirá a los fanáticos "revivir momentos inolvidables", así como disfrutar de imágenes nunca antes vistas y de su despedida como dúo con "La Última Misión Tour".

Lee también: La polémica canción de Thalía que fue censurada por ser considerada satánica



"Me emociona saber que nuestras carreras y nuestros aportes como artistas y líderes de un movimiento musical que ha hecho historia, quedarán impresos para siempre de esta forma tan especial", señaló.

Por su parte, Walter Kolm aseguró que "Wisin & Yandel contribuyeron inmensamente trazando el camino para muchos y realmente crearon un movimiento global que es innegable no sólo para la música latina, sino para toda la industria".

En la misma línea, Andy Martínez dijo que "la historia de Wisin & Yandel tiene que tener su propio documental para que los fans puedan disfrutar de una gran historia de superación y disciplina".

"La Ultima Misión" es la última gira de Wisin & Yandel como dúo, la despedida de sus fans, y arranca el 30 de septiembre en el FTX Arena de Miami. La gira concluye en su isla natal, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde ya lograron un récord de 14 fechas vendidas hasta el día de hoy.

Wisin & Yandel han recibido numerosas certificaciones multiplatino en Estados Unidos y América Latina y varios premios prestigiosos, incluidos un Grammy y dos Latin Grammy. EFE

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Wisin & Yandel

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!