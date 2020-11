Posan Alejandra Guzmán y Silvia Pinal sin maquillaje; les llueven comentarios

Alejandra Guzmán y su madre Silvia Pinal dejaron a un lado el glamour y sin miedo al qué dirán posaron en Instagram sin maquillaje. Las famosas prefieron mostrar su rostro al natural, sonrientes y sin ningún filtro. “Domingo familiar”, escribió la intérprete de Eternamente Bella para acompaañar la imagen.

Pese a que Alejandra Guzmán y Silvia Pinal se han sometido a diversas cirugías estéticas para mejorar su apariencia, a diferencia de muchas otras artistas que también se han atrevido a posar sin una gota de maquillaje, la figura femenina más icónica de la Época de Oro del cine mexicano y su hija recibieron un sinfín de comentarios halagadores.

Muchos de los comentarios, los fans destacaban no solo la belleza natural que madre e hija poseen, sino hicieron hincapié de que son mujeres muy trabajadoras, luchonas y empoderadas, además de que no dudan en seguir trabajando en lo que aman.

“Bellas, dos mujeres lindas, luchadoras y chingonas”, “Súper padre, qué convivas mucho con tú mami”,”Un beso a tu mamá las dos están hermosas”, “Empoderadas y talentosas, las queremos mucho”, “Son un talento nacional, por favor nunca cambien”, expresaron en redes sociales.

A tan solo unas horas que Alejandra Guzmán compartió la fotografía junto a su madre, esta lleva más de 39 mil Likes y cientos de comentarios. Una de las polémicas más recientes en el que la dinastía Pinal se ha visto envuelta ha sido sobre la herencia de Silvia, pues una revista de circulación nacional aseguró que Luis Enrique, hermano de Alejandraa Guzmán y Sylvia Pasquel las quería dejar fuera del testamento de su madre.

Fue durante una entrevista al programa De Primera Mano que Silvia Pinal habló del tema y aseguró que esa es una cuestión muy privada, sin embargo, aclaró que todavía no tiene listo nada

"No todavía no tengo pensado hacer nada, ya tengo más o menos encima, desconocido y hecho pero no esta nada fijo", dijo.

"Lo de la herencia y lo de la, todo eso, no lo he decidido y me parece que es un poquito violento ponerme a decir qué es lo que voy hacer, esas son cosas muy discretas, cosas muy personales desde luego trataré de quedar bien con todos, si es posible", señaló durante la entrevista.

