Posa en bañador Luz Elena González e impresiona con su cinturita y caderas

La guapa y talentosa actriz, Luz Elena González volvió a acaparar miradas en sus redes sociales después de compartir una serie de fotografías en las que aparece disfrutado en un bañador desde la Riviera Maya, siendo su cinturita y caderas el tema de conversación en las redes sociales.

Fue a través de Instagram que Luz Elena González presumió que se encontraba en unos días de descanso en el paradisíaco lugar, pues posó con un sexy bañador de colores de una sola pieza desde la entrada del hotel en el que se hospedo ella y su familia.

"Aquí y ahora es el lugar perfecto Gracias @hrhrivieramaya la estamos pasando súper literal como ROCK STARS", escribió bella tapatía al pie de las fotografías en las que se le ve luciendo a la perfección su tonificado cuerpo, siendo su cinturita y caderas las que más llamaron la atención de su más de millón de seguidores.

Lee también: Con vestido de arriesgado escote, Demi Rose parece una diosa emergida del mar

“Que bárbara las mejores caderas de México”, “Que preciosa estas ese traje de baño te queda muy bien que cuerpazo tienes”, “ Te vez bellísima y que cuerpo mucho muy hermoso y que linda figura corporal”, “Muy hermosa divinas piernas”, “Qué bárbara, QUÉ CINTURITA, impresionante”, son algunos de los comentarios en la publicación de Luz Elena González.

A punto de cumplirse las 24 horas de la publicación , la actriz de “Una Familia con suerte” ha acumulado más de 20 mil Me Gusta y un sinfín de halagos. Nadie es ajeno a la belleza de Luz Elena González, pues a sus 46 años, la famosa es considerada como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo.

Y aunque en muy pocas ocasiones presume su cinturita y voluminosas caderas en trajes de baño, cada vez que posa con está pequeña prenda siempre se gana cientos de miles de halagos, pues los usuarios no dudan en admirar su belleza. Recientemente la famosa también se volvió tendencia luego de declarar a la prensa sus deseos de reencontrarse con su ex Rafael Amaya.

Fue durante un evento en la Ciudad de México, que la famosa de 46 años, contó a diversos medios de comunicación sus ganas de reencontrarse con el actor de El señor de los Cielos, para saber que sucedió en su vida después de que ella decidiera alejarse de él.

“La verdad si, obvio, claro que sí, es un hombre que a lo largo de su carrera y de su vida después de que tuvimos nosotros una relación, ha hecho muchas cosas muy interesantes y una de las más importantes pues “El Señor de los Cielos””, explicó la actriz a los medios.

Lee también: En mini bañador, Lis Vega presume curvas a sus 43 desde su recámara

Sin embargo, no fue todo ya que Luz Elena González compartió que sería muy interesante tener una charla con el famoso, quien recientemente se rehabilitó. “Por supuesto que sería muy interesante hablar qué fue lo que pasó durante todos esos 17 o 21 años desde que terminamos hasta el día de hoy, nunca volví a hablar con él después de que nosotros terminamos nuestra relación”.

Para finalizar la entrevista, la también conductora de televisión volvió a revelar el motivo del porque su romance llegóa su fin. “Terminamos porque yo siempre he tenido la madurez de casarme y tener hijos, entonces todas mis relaciones siempre han sido muy formales y siempre que tenía una relación ya los visualizaba como mi marido y el papá de mis hijos y creo que los espantaba, la realidad es que sí, todo llega a su tiempo, él no estaba preparado y yo dije ‘está bien, me voy’”, remató.

Síguenos en