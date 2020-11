Posa Sebastián Rulli sin Angelique Boyer y le llueven los piropos

En la mayoría de las publicaciones, regularmente Sebastián Rulli y Angelique Boyer suelen aparecer juntos, pues saben que son una de las parejas más famosas del medio artístico por lo que no dudan en derrochar su amor a través de las redes sociales. Y aunque la protagonista de Teresa es muy querida por sus fans, recientemente el actor posó en sus redes sociales solo, razón por la que en está ocasión muchas de sus seguidoras le agradecieron a la actriz no aparecer en la imagen.

En la fotografía, que causó un revuelo en las redes sociales, se puede ver al protagonista de El Dragón muy relajado, con un short playero y sin camisa, desde la comodidad de un flotador, donde presume su abdomen marcado, dejando sin aliento a sus millones de seguidoras.

¿Y por qué no? Descansar también se vale. ¿Cuál es tu plan preferido para no hacer nada?, escribió el actor junto a la postal. E incluso la propia Angelique Boyer le escribió para "poner quietas" a todas las admiradoras de Rulli. "Que buen posteo con esto reafirmo que me vas a dejar descansar ¿¿verdad ?? @sebastianrulli que paz", escribió la cotizada actriz de Televisa.

Hasta el momento la imagen del ex esposo de Cecilia Galliano ha obtenido más de 200 mil Likes y un sinfín de piropos, razón por la que el argentino demostró que sigue siendo uno de los galanes favoritos de la televisión a sus 42 años.

La primera oportunidad que al actor se le dio en Televisa fue en la telenovela Primer amor - a mil por hora en el 2000, y desde entonces su carrera comenzó a despegar, pues siguió ganando popularidad al aparecer también en melodramas como; Clase 406, Rubí, Pasión, Un gancho al corazón, entre otras.

Sin embargo, una de las novelas que ha marcado su carrera ha sido Rubí donde interpretó al personaje de Héctor Ferrer. En el 2019, el actor también se dio a conocer internacionalmente con su participación en la serie El Dragón, siendo él el protagonista al lado de Renata Noti.

En los últimos meses, el novio de Angelique Boyer, ha ganado gran popularidad gracias a que ha permanecido muy activo en sus redes sociales, Instagram y TikTok. Durante la pandemia de coronavirus, Rulli como Boyer se posicionaron como los favoritos de los internautas.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo con seis años de relación sentimental y ambos han tratado de consentir a sus fans quienes están al pendiente de sus vidas. Ambos famosos se han convertido en unas celebridades de las redes sociales y en ese sentido consienten a sus seguidores quienes siempre están al pendiente de sus vidas.

