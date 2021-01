Posa Ninel Conde en ropa interior y desata la locura

La actriz y cantante Ninel Conde volvió de nuevo a impactar a sus fans con la publicación de una fotografía en sus redes sociales en la que posa en ropa interior, desatando la locura entre su grupo de admiradores.

Ninel Conde suele estar metida casi siempre en la polémica, pues su carrera a pesar de tener éxito en algunos proyectos, también es una de las artistas más controvertidas del medio de los espectáculos, sin embargo, suele calmar las aguas con este tipo de publicaciones.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz de telenovelas Ninel Conde se muestra al natural, en una provocativa fotografía, posando sensualmente ante la cámara, recostada en un sillón, y vestida solo con lencería de dos piezas de color rosa y azul.

“A mí la sonrisa que me conquistó no fue una que vi, fue una que me provocó”, escribe la actriz en su Instagram en donde supera los 4.7 millones de seguidores y en donde tiene 4,750 publicaciones.

La publicación conquistó los corazones de sus admiradores, pues rápidamente recibió 56.4 mil likes y 490 comentarios hasta este momento, en donde sus fans escribieron lo bella y sensual que lucía en ropa interior.

“Ninel, me es muy agradable verte feliz, verte sonreír de nuevo. Love you”, escribió una de sus seguidoras en los comentarios. Otros fueron más atrevidos: “qué hermosa Ninel mamacita sabrosa mami te vez hermosa”.

Ninel Conde es una de las celebridades que se mantienen más activas en redes sociales, y aunque ha tenido varia cirugías estéticas que han modificado su apariencia, el derroche físico y la presencia de la artista no tienen duda alguna.

Del mismo modo, ‘El bombón asesino’ es una de las famosas más cuestionadas de la televisión mexicana, debido que desde el comienzo de su carrera estuvo metida en conflictos, sobre todo en sus relaciones de pareja.

Para muestra bastan sus dos más recientes matrimonios, el primero con Giovanni Medina, con quien se separó y sigue con los problemas legales sobre la custodia de su hijo Emmanuel a quien Ninel no ha podido ver en meses.

La prensa de espectáculos le ha cuestionado la desatención de su hijo, y aunque ella ha comentado en reiteradas ocasiones que está luchando por ver a su hijo, su ex pareja ha señalado que existe irresponsabilidad por parte de la madre de su niño.

Por otra parte, en noviembre de 2020, Ninel Conde contrajo nupcias con el empresario colombiano Larry Ramos, quien ha sido señalado como el responsable de defraudar a más de 18 personas, en las que se encuentra la cantante Alejandra Guzmán.

Del mismo modo que con Giovanni Medina, Ninel Conde ha manifestado que no hablará sobre la situación legal de su esposo Larry Ramos, al que se dice está siendo investigado por el FBI.