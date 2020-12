Posa Maribel Guardia con atuendo deportivo y desata la locura

No cabe duda que a lo largo del 2020, la actriz Maribel Guardia nos ha maravillado gracias a su belleza, la cual es reflejada cotidianamente a través de sus redes sociales, en donde la podemos ver a sea con un vestido de noche, en traje de baño o en un atuendo deportivo, como el que publicó recientemente en su cuenta de Instagram.

La costarricense Maribel Guardia, volvió a lucir su espectacular figura, ahora en una publicación en Instagram, en la que aparece mostrando su diminuta cintura, sus esbeltas pierna y un abdomen envidiable para cualquier persona que, durante esta temporada navideña se ha sobrepasado con la comida.

Sin embargo, Maribel Guardia no se descuida ni un solo minuto, pues aunque son fechas de descansar y tomarse un respiro, e incluso para ‘pecar’ con los antojitos que surgen en la celebración de la Navidad, la ex ‘Aventurera’, no se permite esos lujos, al contario sigue con su vida fitness para mantener ese cuerpo que no cualquier abuelita de 61 años tiene.

Lee también: Maribel Guardia presume estrecha cintura, le ganó a Thalía

En la publicación de Instagram, la actriz, cantante y conductora aparece con un atuendo deportivo completamente azul, así como uno tenis de diseñador, en la que muestra su cintura, un abdomen marcado y un poco de escote.

“Sonríe, hoy más fuerte que ayer, que la alegría de un nuevo día te pertenece, igual que la bendición de Dios”, escribió la actriz.

En dicha publicación, sus seguidores explotaron dándole 80.3 mil likes, y regalándole 683 comentarios, destacando su atuendo y su escultural cuerpo y eterna belleza: “estoy seguro que en esta vida o en otra serás mi esposa”, le comentó un usuario.

Otros hicieron uso de su retórica más poética, escribiendo: “Te vistes de azul para opacar el cielo y conseguir espejos para estar muy segura que eres bella, bendiciones desde Ecuador”, le escribió un admirador.

Aunque en sus últimas imágenes Maribel Guardia aparece luciendo vestidos de gala y posando en su árbol de Navidad, como anteriormente se comentó, la actriz también se da tiempo para ejercitarse, como lo hizo días atrás con otra publicación, en la que su atuendo deportivo es rosa y porta unos tenis Dolce.

“La vida es un regalo, el envoltorio de la mente. Solo hay que abrirla para disfrutar el presente”, reflexionó Maribel.

Para muchos, el propósito de Año Nuevo será hacer ejercicio y ponerse en forma, y sin duda, Maribel Guardia, es una de las celebridades e influencers que inspiran para poder lograrlo.