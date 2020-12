Posa Galilea Montijo sin maquillaje y muestra imperfecciones

Como muy pocas veces, Galilea Montijo posó en su cuenta de Instagram sin una gota de maquillaje, y aunque la carísmatica conductora del programa Hoy de Televisa, es una de las favoritas del medio de la farándula no se salvó de ser blanco de críticas en las redes sociales.

Recientemente la estrella de Televisa aprovechó que se encuentra disfrutando de Acapulco para compartir a través de sus historias de Instagram lo bien que se la está pasando por lo que no dudó en presumir a la ciudad más visitada de México. Cerca de una elegante mesa Galilea Montijo posó con unos lentes de sol y un sombrero negro.

Pese a que las gafas de sol cubrían parte de su rostro, Galilea Montijo dejó al descubierto algunas de sus imperfecciones en su rostro que sus millones de fans no logran observar cuando la también actriz cubre con el maquillaje.

Y aunque muchos han quedado impresionados con la fotografía de Gali al natural, sus fans aseguran que la conductora de televisión poseé una increíble belleza natural y que no necesita de mucho maquillaje para lucir bella. No es la primera vez que la protagonista de La Verdad Oculta posa sin una gota de maquillaje, pues hace unos días también apareció en Instagram al natural y presumiendo su cuerpazo.

En la fotografía se le ve a la famosa mexicana disfrutando una taza de café con un minitop y un pantalón rojo. La conductora de televisión demostró que no necesita del maquillaje para levantar pasiones y causar "infartos". "Ojo hinchado? Siiii Despeinada? Siiiii Que importaaaa......... vamo pa la playa", escribió la actriz para acompañar la fotografía que fue todo una locura en Instagram.

Galilea Montijo sorprendió al posar al natural. Foto Instagram Galilea Montijo

“Como sea y donde sea siempre hermosa Gali!!”, “Siempre bella”, “Hermosa”, “ s la naturalidad de todas, ojalá todas tuviéramos esa confianza para subir una foto así de casual. Felicitaciones por esa valentía, algunos criticaran ,pero es que nadie se levanta siendo divino “, “La que es linda es linda”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Actualmente Galilea Montijo es una de las conductoras de televisión más famosas del momento y una de las más activas en sus redes sociales, tan solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 8 millones de seguidores. Recientemente la actriz estuvo envuelta en un polémica luego de que su ex compañero de trabajo, Fernando del Solar, asegurara que la conductora de Pequeños Gigantes y Andrea Legarreta influyeran en su salida de Hoy.

"A mí me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo, el programa llevan muchos años haciéndolo Galilea, Andrea, El Negro (Araiza), El Burro (Van Rankin), todo el crew y el talento que tienen allá. Yo llegué con toda la humildad y ganas de pasármela bien, sumar, hacer equipo y que nos fuera muy bien, desgraciadamente no logré como empatizar como me hubiera gustado", dijo.

Y aunque Fernando del Solar lamentó estar fuera del exitoso programa matutino, señaló que decidió retirarse porque no se sentía agusto. "Mira, después de todo lo que pasé no voy a estar en ningún lado donde no me sienta agusto y no me la pasé bien, este era su lugar y yo me retiro, no tengo ni palabras, la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiera gustado y por eso decidí dar un paso al costado", expresó.