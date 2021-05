"Por viejo", fans de Altair Jarabo le piden que no case; ella responde

Bien dicen que para el amor no hay edad, y así lo demostró la actriz mexicana Altair Jarabo, hace una semana cuando anunció que se casaría con el empresario Frédéric García, sin embargo, su decisión no fue bien recibida por algunos usuarios de las redes sociales, precisamente tras darse a conocer que el adulto es muy "viejo" para ella, pues es 20 años mayor.

El feliz momento de Altair Jarabo se vio opacado por comentarios como: "Parece tu papá", “ Porque siendo tan guapa y joven.. Te casas con una persona que puede ser tu papá”, “ Pero está bien viejo”, “ ¿Con ese ruco?”, "Ella se merecía un tipo William levy tan hermosa que está”, “Podría ser tu abuelo, en un par de dias estas cambiando pañales, pero de adulto”, fueron algunos de los crueles comentarios por los que la actriz de 34 años se vio obligada a responder.

Y aunque la estrella de novelas de Televisa informó de sus planes a futuro hace una semana, fue precisamente hace un par de horas que decidió romper el silencio y enviar un contundente mensaje a todas las personas que la critican por comprometerse con un hombre mayor que ella y que le piden que no se case, pues creen que merece algo mejor.

Fue a través de las cámaras de Hoy que Altair Jarabo dejó claro que Frédéric García es el hombre de su vida, la persona con la que desea estar hasta el día de su muerte, pues considera que es el hombre perfecto, asegurando que para ella la edad no es un impedimento, pues al contrario lo ve como algo muy positivo.

“Lo veo perfecto, perfecto… yo a Frédéric no le cambiaría ni un pelo, y la diferencia de edad lo veo como algo super positivo”, dijo durante la entrevista para Hoy. Al mismo tiempo la famosa que ha figurado en novelas como Abismo de pasión, Llena de amor, Mi pecado, En nombre del amor, Lola, érase una vez, Al diablo con los guapos, Código postal, señaló que su familia está de acuerdo con su decisión, pues lo adoran.

“Obviamente lo conocieron cuando éramos novios apenas, no estábamos comprometidos… lo adoran, es que él es muy fácil de querer la verdad, es inteligente, muy capaz, que ha vivido muchas cosas, de muchos lados, que se ha dedicado a cosas muy interesantes, un gran conversador y… para ojos de mi familia lo más importante es que me cuida mucho, que me quiera mucho”, contó para el matutino.

Altair Jarabo también aprovechó las cámaras para confesar que aunque están comprometidos aún no tienen una fecha estipulada para la boda. “Yo creo que en los próximos dos años la verdad no, no está en mis planes”, indicó.