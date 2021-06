Por venganza, Koko Stambuk habría expuesto a Maite Perroni

Maite Perroni se encuentra bajo el escrutinio público luego de que fuera señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Claudia Martín y Andrés Tovar. Y aunque la ex RBD no se ha manifestado al respecto, son sus abogados quienes han salido en su defensa y aseguran que Koko Stambuk fue quien divulgó la noticia en venganza contra la actriz de Oscuro Deseo.

En medio de la polémica que señala a Maite Perroni como la amante de Andrés Tovar, mientras el productor estaba casado con la actriz Claudia Martín, los abogados de la cantante aseguran que todo esté escándalo fue planeado precisamente por el ex novio de la famosa, pues las investigaciones así lo revelan.

“Tenemos identificado ya quién fue el redactor de esa nota, a pesar de que se haya firmado con un seudónimo, y tenemos perfectamente ubicado y con la prueba detectada y vimos cómo se llevó esa información por una parte la señora Martín y por otra parte que fue con la que empataron el resto de la nota”, explicó Guillermo Pousel, abogado de Maite Perroni en entrevista para el programa Hoy de Televisa.

Pousel aseguró que su clienta tiene más de 20 años en el medio y jamás alguien la ha señalado de haber llevado a cabo cualquier acto negativo ni personal ni profesional.

“Es parte de las personas que participa en esta narrativa para la publicación de la nota. [Maite Perroni] tiene más de 20 años dedicándose a esto y jamás hay alguien que pueda señalarla como de haber llevado a cabo cualquier acto negativo ni personal ni profesional”, concluyó el abogado.

Hasta el momento Maite Perroni ha preferido guardar silencio tras estar involucrada en este triángulo amoroso. Sin embargo, los que si han dado de que hablar han sido, Koko Stambuk y Claudia Martín. Por su parte, el cantante utilizó sus redes sociales para enviar una indirecta a su ex.

“Amiga, lo que acaba de hacer es super toxi (tóxico), la cosa más toxi del mundo, la regla básica del amor es no revisar celulares ajenos, porque se van a encontrar con lo que ustedes no quieren”, dijo. Por otro lado, en su primer declaración, Claudia Martín dejó entrever que su hubo una infidelidad. "La intuición no se equivoca", fueron las palabras de la actriz ante rumores.

Recientemente la actriz de Fuego Ardiente envió un comunicado para informar que estaba muy dolida por su separación.

"Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos. Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por esto les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación”, señaló la actriz de 31 años.

Para finalizar el comunicado, la actriz de Televisa expresó que se encuentra recibiendo asesoría legal en caso de que se vea involucrada en algún proceso.“Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos”.