Por qué se dice que Verónica Castro y Yolanda Andrade tuvieron un romance

Durante su trayectoria en la televisión y la música, Verónica Castro no estuvo exenta de polémicas y rumores, sobre todo en lo que atañe a su vida amorosa, sin embargo, ninguno como el que se presentó hace apenas algunos años y que la orilló a anunciar su retiro.

La “Chaparrita de oro” fue relacionada sentimentalmente con Yolanda Andrade, con quien tenía una gran amistad que pudo haber sido algo más según unas declaraciones que la propia presentadora de TV dio y que causaron revuelo pues a pesar de todos los amores de Verónica Castro, nunca se había hablado de una mujer.

Todo sobrepasó a la protagonista de “Los ricos también lloran” y se generaron muchas especulaciones en torno a estas dos famosas y hubo más preguntas que respuestas, como por qué se dice que estas dos actrices tuvieron un romance.

Amistad, romance y… ¡hasta boda!

Yolanda Andrade y Verónica Castro se conocieron en el año 2000 pero en 2003 cuando comenzaron a tratarse más debido a que la cantante era la conductora de Big Brother VIP 2 y la presentadora de televisión una de las participantes.

Una fuente que la revista TVNotas citó en una publicación realizada en 2020 sacó a la luz varios detalles de la relación que tuvieron ambas famosas, asegurando que no sólo fue romance cualquiera, sino que hasta terminó en boda.

De acuerdo con la información de la revista, ambas actrices comenzaron con una intensa amistad y de ahí pasaron a una relación sentimental. Salían juntas a todos lados, se iban de vacaciones (TVNotas documentó que en 2005 las captó de vacaciones en una playa) y hasta compartieron casa.

Y dicha fuente confirmó que efectivamente una “boda” entre Verónica Castro y Yolanda Andrade en 2004, cuando estaban de viaje por Europa y en una de esas noches de fiesta se casaron en una ceremonia simbólica, pues no hubo un papel que lo hiciera legal, pero sí hubo una especie de ceremonia.

“La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”, dijo Yolanda Andrade en unas declaraciones que dio cuando se desató el escándalo en 2019, respecto de su relación con la protagonista de “Rosa salvaje”.

La supuesta unión entre las famosas comenzó a deteriorarse porque Verónica Castro celaba a Yolanda Andrade y a ésta no le gustaba mantener su relación oculta, pues ha declarado abiertamente sus preferencias y ha hablado abiertamente de su presunto romance con la madre de Cristian Castro, a diferencia de la primera, quien no sólo negó todo, sino que afirmó no ser lesbiana.

La fuente de TVNotas también aseguró que cuando Yolanda Andrade y Verónica Castro se dieron un tiempo, la segunda conoció a la presentadora de televisión Lizzie Barrera, con quien inició una relación y que, presuntamente, la alejó de todas sus amistades.

