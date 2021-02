¿Por qué Rafael Amaya negó su romance con Kimberly Dos Ramos?

Actualmente Rafael Amaya es uno de los hombres más cotizados del medio del espectáculo, su participación en la serie de Telemundo, El señor de los cielos le dio gran popularidad a nivel internacional, y aunque muy poco se sabe de su vida amorosa, se dice que el actor tuvo un romance oculto con la actriz y modelo venezolana, Kimberly Dos Ramos.

Rafael Amaya y Kimberly Dos Ramos habrían mantenido un romance en secreto, pues aunque se dice que duró dos años, el actor siempre quis ocultarlo por sus problemas con las drogas, por lo que no quería tener a los reflectores cerca de su vida por la fuerte situación que estaba sobrellevando.

Los famosos se conocieron en las instalaciones de Telemundo, y el flechazo se dio al instante, luego de eso iniciaron una relación en 2016, y el actor le pidió que fuera en secreto por que al darse a conocer la noticia volvería a estar de nuevo en el ojo público.

Lee también: Lo que Rafael Amaya quiere olvidar del Señor de los Cielos

En una entrevista para El Diario Basta, Kimberly Dos Ramos confirmó lo que se rumoraba sobre el noviazgo con Rafael Amaya, quien era 15 años mayor que ella: “"¡Ay! Estoy muy bien, la verdad muy contenta con mi corazón, así que vamos a ver cómo nos va", fueron las declaraciones de la venezolana.

Mientras Rafael Amaya, por su parte en una entrevista para Al Rojo Vivo, se encargó de desmentir las versiones de su colega, pues él aseguró que estaba soltero en aquel entonces. “Yo estoy soltero, estoy trabajando, estoy muy concentrado en lo mío y estoy enamorado de mi familia, de mis amigos y pues bueno estoy soltero para que no anden inventándose cosas y todo lo que no salga de mi boca, pues es mentira no? Ya se hicieron toda una campaña de eso”, reveló Rafael Amaya en su momento.

“Yo a Kimberly la conozco muy bien y es súper guapa, súper linda y es una excelente y maravillosa mujer pero sigo soltero, sigo sin ningún ningún compromiso”, finalizó el protagonista de El Señor de los Cielos, en ese momento que se le relacionó sentimentalmente con la aactriz.

Lee también: Rafael Amaya ¿De regreso al Señor de los Cielos?

Las declaraciones de Rafael Amaya le causaron mucho dolor a la actriz, según contó una fuente cercana a la pareja a una revista de circulación nacional. La fuente señaló en ese momento que el actor convenció a la actriz de que era lo mejor para su relación, y ella aceptó, por que en ese momento ella estaba muy enamorada de él.

Tanto fue el amor que Kimberly Dos Ramos, sentía por Amaya que decidió rechazar a Luis Miguel, por quedarse con el rubio y cotizado Aurelio Casillas, y a pesar de que su relación no llegó a más, ella lo sigue recordando con cariño.