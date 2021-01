Por primera vez, Alejandra Guzmán habla sobre su nuevo galán

Luego de 8 años de soledad, la cantante Alejandra Guzmán dejo entrar a su vida a una nueva persona, motivo por el cual se siente muy enamorada, pese a todas las polémicas que la rodearon en el 2020.

El nuevo novio de Alejandra Guzmán, se llama Lanz, de origen inglés y a quien conoció por su hermano Luis Enrique Guzmán, después de tener un largo tiempo de soltera, se dio la oportunidad de dejar entrar al amor.

“Fue algo muy raro, porque yo no creo eso de que te hablen y tal y empezamos a ‘whatsappear desde febrero del año pasado, lo conocí en septiembre y no hemos dejado de estar juntos y de estar felices y de compartir y de conocernos, entonces pues qué bello”, dijo ‘La Guzmán’ en entrevista con ‘Venga la Alegría’.

Señaló que no le interesa lo que los demás digan sobre ella y su relación, ya que su novio es un gran hombre, mayor que ella y eso le encanta, porque marca una diferencia y eso es bienvenido.

Añadió que le encanta que la cuiden y que sienta que ella es la mujer, aunque dijo que es muy fuerte y le gusta cuidar a los demás, pero el hecho de que ella abra su corazón a sus 52 años significa que está pasando por una etapa diferente de su vida, en donde se siente más feliz y está disfrutando más su vida que antes.

Respecto a su madre, Silvia Pinal, la rockera indicó que tiene una energía divina y que aprende mucho de verla, que nunca para y que siempre está leyendo para sus obras de teatro.

Señaló que el 2020 lo vivió en su casa de playa en Huatulco, en donde trató de esconderse en un lugar que nadie conoce, y en el que intentó pintar su casa y arreglar algunas cosas, así como a actuar, ya que desde aproximadamente 29 años no lo hacía.

“Yo hace mucho no actuaba, pero lo estudié, entonces volver a tocar esas fibras y poder desnudarme ante la vida sin miedo a que vean mis cicatrices, mi ser como es ahora y como soy ahora, eso es una gran tarea que he aprendido a hacer y creo que este año y el pasado me ha enseñado eso”, expreso la cantante.

Mencionó que se siente más fuerte que antes, porque tuvo que hacer cambios radicales en su vida, debido a que se sentía estancada, aunque le dio miedo al principio, supo sacar el barco a flote y espera que el 2021 sea mejor que el año pasado.

Para este 2021, la ‘Reina de Corazones’ reveló que viene nueva música y un nuevo video musical, de una canción muy fuerte que habla del lado oscuro de su vida, así como abrazar los demonios y hacer las pases con la parte oscura

Alejandra Guzmán le deseo a su público un Feliz Año, que tengan mucha paciencia y que aprendan a hacer algo con su ansiedad, además de que sea un año con mucha salud y que no pierdan la fe.

Confesó que extra a su hija Frida Sofía, y que le gustaría abrazarla y tenerla de regreso en su vida: “algún día va a volver… eso espero”, dijo la intérprete de ‘Eternamente bella’ y ‘Cuidado con el corazón”.