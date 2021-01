Por piñata inspirada en Gabriel Soto, piñatería podría ser demandada

La famosa ‘Piñatería Ramírez’, ubicada en la ciudad de Reynosa, ha recibido advertencia de denuncias por haber recreado una piñata inspirada en el actor Gabriel Soto, quien se hiciera viral por un video privado filtrado en redes sociales.

Entrevistado por el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Dalton Ramírez propietario de la piñatería señaló que han recibido llamas y mensajes haciéndose pasar por los abogados del galán de telenovelas, Gabriel Soto, por usar su imagen y lucrar con ella sin tener autorización del actor o sus representantes legales.

Sin embargo, el dueño del negocio que parodia personajes famosos, dijo que se enteró por los medios que el abogado de Soto manifestó que sí habría una demanda, pero la piñatería se a asesorado y les han indicado que son técnicas para intimidar, solamente, y agregó que mientras no exista un oficio de demanda, nada de lo que se diga será oficial.

“Al parecer no hemos infligido en un delito, porque primero, no hemos vendido la piñata, para empezar como la piñata está desnuda no la podemos exhibir en nuestro local, y la piñata no está a la venta”, dijo el propietario.

Aclaró que cuando se hacen piñatas polémicas como la de Gabriel Soto, solo se fabrica una sola pieza para las redes sociales, y simplemente sirve para parodiar al personaje que se vuelve viral, además de ampararse para no lucrar con su imagen.

Cabe señalar, dijo, que la piñata solo es un hombre desnudo, con barba, y que nunca se colocó la fotografía ni el nombre del actor de telenovelas, y recomendó a Gabriel Soto y sus abogados que se relaje, pues el comentó en el video aclaratorio que disfrutaran el contenido de su filtración.

“Nosotros lo entendimos como que todo va bien, vamos a hacer una broma y vamos a hacer la piñata, ya después que se enojaron no fue nuestro objetivo”, dijo al reportero Ricardo Manjarrez.

A raíz de la filtración del video íntimo del cual fue víctima Gabriel Soto, se ha especulado mucho sobre las acciones legales que tomará, ya que también se dice que podría denunciar en los juzgados apoyándose en la ‘Ley Olimpia’, que ampara a víctimas del delito de como el que sufrió el actor.

Aunque el actor salió en defensa de la filtración, disculpándose por el contenido, señaló que no volvería a hablar sobre el tema, pues había personas que podrían salir dañadas, como sus hijas y su actual pareja Irina Baeva, por lo que pidió el apoyo para que no se compartiera su video privado.