Por las noches Lupillo Rivera visitaba a Belinda, difunden video

Luego de que el hermano de Jenni Rivera, Lupillo, revelara que tuvo un romance con la cantante Belinda, y señalara que nunca había amado tanto a una mujer hasta que conoció a la intérprete de Sapito, se difundió un video en donde se ve al Toro del Corrido entrar a la casa de Belinda.

Recientemente Lupillo Rivera había confirmado su relación con la cantante durante una entrevista a la periodista Elisa Beristain, momento en el que habló de lo que vivió junto a Belinda y que la amó locamente.

“Yo conocí a Belinda en 'La Voz' en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial, y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, declaró Rivera.

A unos días de su declaración, el canal de Youtube Kadri Paparazzi difundió un video donde se observa a Lupillo Rivera visitar la casa de Belinda a altas horas de la noche.

“Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas", señaló durante la entrevista.

Lupillo Rivera también puntualizó que su relación con Belinda quedó en buenos terminos pero también aceptó que la entrevista podría ocasionar unas diferencias con ella, y ahora que salió a la luz el video donde se observa que él llega alrededor de las tres de la mañana a la casa de Beli para posteriormente dirigirse a su hotel, podría ocasionar aún más diferencias.

Durante la entrevista el cantante fue cuestionado sobre qué pasará cuando se reencuentre con Belinda en la nueva emisión de La Voz, programa donde la conoció y se enamoró de ella.

"Uno debe dejar que las cosas lleguen naturales. Si se va a dar, se va a dar solito, así como la primera vez", respondió.