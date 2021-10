Por fin habla Kimberly Flores de lo que pudo haber desatado su traición en La Casa de los Famosos

Luego del escándalo provocado por la modelo de origen guatemalteco Kimberly Flores, tras su participación en "La Casa de los Famosos" de Telemundo y de su obligada salida del reality show por preferir a su esposo Edwin Luna y sus dos hijos, la también cantante aclaró por única vez -según dijo- su supuesta traición al vocalista de la banda "La Trakalosa de Monterrey".

A través de un vídeo difundido en su canal oficial de YouTube, Kimberly Flores apaciguó las aguas tras contar parte de su historia desde que nació hasta lo que es hoy, con el fin de aclarar por qué tuvo dicha actuación dentro del reality show de Telemundo con el actor Roberto Romano.

Kimberly Rebeca Elizabeth, como es su nombre real -según contó-, inició advirtiendo que será la única vez que a través de un vídeo con una duración de más de 23 minutos que ya circula en redes sociales, ella cuente lo que realmente pasó durante su participación en el reality y porqué lo hizo.

"Por primera y última vez voy a tocar este tema que es el de mi pasado porque creo que como se dice la palabra es mi pasado... Pero quiero que ustedes conozcan más de mi vida y de mi historia por mí, porque mucha gente ha inventado, creado historias como siempre lo hacen con mi vida, y que es mejor decirlo lo que yo he vivido, lo que yo pasé y mi verdad".

Por otro lado recalcó: "Esta va a ser la única vez que voy a hablarlo, no va a haber ningún otro medio, no va a haber en ningún otro lugar; así que si tienen todas las dudas, también los medios van a encontrar por acá todo porque de mi boca ya no va a salir más que lo que salga ahora".

"A los 17 años es cuando yo conozco al papá de mis dos hijos, nos empezamos a gustar y empezamos a salir a las 'tardeadas' cuando él era el JD y ahí es cuando yo quedo embarazada; yo todavía estaba estudiando. Estábamos en una etapa muy rebelde los dos, yo le cuento [de mi embarazo], él no acepta y no aparece por un tiempo", justificando Kimberly la reacción de Edwin Luna.

Después de una serie de acontecimientos y adversidades propias de la vida, Kimberly Flores se reencontró con el padre de sus dos hijos por azares del destino y tras haberse convertido en made de Elian ocho años antes, se embarazó de nuevo de su segundo hijo Demián del mismo hombre; lo que considera como algo extraordinario debido a que tanto él como ella tenían sus vidas hechas y volvieron a coincidir para dar vida su segundo heredero.

No obstante, tras intentar de nuevo estar juntos, ambos se dieron cuenta de que no funcionaban como pareja y decidieron separarse por segunda vez y para siempre. Luego de ello, Kimberly contó que tuvo varias relaciones tormentosas y posteriormente se dio un tiempo para ella misma.

Al año conoce a Edwin Luna, su actual esposo y padre de su pequeña hija, de quien se rumoró que fue él quien la sacó de "La Casa de los Famosos", debido a la propinada infidelidad que supuestamente Kimberly mostró hacia él luego de exhibirse con Roberto Romano.

Y aunque muchos de los fanáticos de la modelo guatemalteca esperaban que hablara sobre su actución en el reality show de Telemundo, Kimberly Flores sólo habló de lo que ha sido su vida pasada casi hasta el presente.

El clip ha sido compartido en redes sociales como el perfil de Instagram de "Suelta la Sopa" y tras contar su historia de vida, el público asegura que eso no es motivo para comportarse como lo hizo dentro del show televisivo; pues algunos comentarios se leen como:

"Así no se justifica una infidelidad. Pero hay que entender que cada persona hace de su vida lo que quiere pero así también tiene que pensar que el pasado siempre va estar presente por siempre en tu círculo de Vida. “NO JUSTIFIQUES TU PASADO PARA QUE TE VEAN COMO VÍCTIMA DE LO QUE TODAVÍA HACES”.."

O "Y entonces según ella todo lo que vivió en su niñez justifica los cuernos y todo lo demás??? Ahh no pues qué chévere eso!" y "Una cosa es que tuviste una infancia difícil, y pasaste cosas difíciles, y otra muy diferente a que en la primera engañes a tu esposo, esa decisión fue tuya. Siempre lo he dicho del cielo a la tierra no existe nada oculto, y desgraciadamente no hay amigas", entre otros.

