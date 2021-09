Por fin, Adamari López confiesa por qué se separó de Toni: ‘No fue una rabieta’

Tras romper una relación de una década con padre de su hija Toni Costa, Adamari López por fin confesó cuál fue la razón por la que se separó y aseguró que no se trató de un berrinche, sino que hubo algo más de fondo que ya era insostenible.

La conductora del matutino de Telemundo “Hoy día” contó, en una reciente entrevista con People en Español, por qué decidió separarse de Toni Costa luego que parecían ser una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, en incluso engendraron una hija juntos.

“No fue una rabieta”, dijo tajante Adamari López ante la cuestión, abriendo su corazón por primera vez después de varios meses y asegurar que ya no podía seguir permitiendo algo que era recurrente y por ello tomó la decisión de romper su relación.

Aunque después de dar a conocer su separación se soltaron muchos rumores sobre las razones que la provocaron, incluso de habló de infidelidad por parte del bailarín español, Adamari López soltó a People en Español que la razón la saben muy bien ella y su ex pareja.

“Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo la protagonista de “Amigas y rivales”, dejando ver que pensó mucho su determinación de alejarse de Toni Costa, aunque mantienen una relación cordial por su hija Alaïa.

Adamari López dio a entender que Toni Costa le falló en diversas ocasiones a lo largo de los años que estuvieron juntos y que volvió a ocurrir recientemente pero ahora ya no estuvo dispuesta a aguantar y decidió cortar por lo sano.

“Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, comentó, sin profundizar en el tema o confirmar si se trató de alguna infidelidad o no.

Pese a que su determinación fue complicada y dolorosa, algo que dejó ver cuando habló de ella en televisión, Adamari López aseguró que no le guarda rencor a su ex pareja y que, al contrario, él siempre estará presente en su vida y en la de su hija pues jamás cometería el error de alejar a Alaïa de su padre.

“Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar”, dijo la puertorriqueña, dejando entrever que esa puerta todavía no está cerrada completamente.

